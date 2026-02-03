Bit Digital deja la minería de Bitcoin y apuesta por Ethereum y la IA

En un giro estratégico significativo, Bit Digital deja atrás la minería de Bitcoin para centrarse en Ethereum y en el desarrollo de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial.

Bit Digital ha decidido cerrar su negocio de minería de Bitcoin para concentrarse en Ethereum y en la creación de soluciones basadas en inteligencia artificial. Esta decisión se produce en un contexto desafiante, donde muchas empresas del sector cripto están buscando nuevas oportunidades debido a la caída en la rentabilidad y la creciente competencia.

La empresa, que opera en Nasdaq bajo el ticker BTBT, busca reforzar su presencia en la red de Ethereum, un ecosistema que promete mayor crecimiento y diversificación gracias a su transición hacia un modelo de validación por prueba de participación.

Además, el plan de Bit Digital incluye una expansión hacia el campo de la computación de alto rendimiento y el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. A través de su participación mayoritaria en WhiteFiber (NASDAQ: WYFI), la compañía proyecta ofrecer servicios que combinan potencia de cómputo y aplicaciones de IA, un sector en auge que atrae inversiones a nivel global.

Esta diversificación no es nueva para Bit Digital; en 2023, la firma lanzó Bit Digital AI, convirtiéndose en pionera en el sector cripto al diversificar hacia nuevos negocios tecnológicos.

De la Minería al Staking: La Nueva Era de Bit Digital

El CEO de Bit Digital ya había indicado en junio de 2025 que la empresa comenzaría su transformación hacia la gestión de tesorería y el staking de Ethereum, reduciendo gradualmente su enfoque en la minería. Este proceso incluyó la venta de equipos y el cierre de contratos de hosting, en un esfuerzo por adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado.

Bit Digital inició sus operaciones de minería de Bitcoin en 2020, centrando su actividad en China y Estados Unidos. En 2022, la empresa también comenzó a minar Ethereum, justo antes de la transición de la red hacia el modelo Proof-of-Stake.

Desde entonces, ha implementado un plan de acumulación y staking de ETH, que se ha convertido en el eje de su estrategia financiera. Hasta julio de 2025, la firma mantenía más de 153.000 ETH, valorados en aproximadamente u$s428 millones, la mayor parte en staking para generar rendimiento continuo.

En octubre, la compañía fortaleció aún más su posición en el mercado al adquirir 31.000 ETH adicionales, financiados a través de una ampliación de notas convertibles por u$s135 millones.