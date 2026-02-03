Escándalo Epstein: Bill y Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso

Los ex presidentes de EE. UU. han decidido colaborar con el Congreso en una indagación que vuelve a levantar tensión en el ámbito político estadounidense.

Bill y Hillary Clinton han confirmado su intención de comparecer ante el Congreso de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el empresario Jeffrey Epstein, quien fue acusado de dirigir una red de explotación sexual y cuya muerte en prisión en 2019 sigue siendo objeto de controversia.

Compromiso de Comparecencia ante el Congreso

La declaración se llevará a cabo frente al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, integrado en su mayoría por republicanos. El objetivo de esta comisión es examinar los lazos de personalidades influyentes con Epstein y esclarecer las responsabilidades políticas e institucionales en el caso.

«Los Clinton están listos para testificar»

El portavoz de Bill Clinton, Ángel Ureña, comunicó que la pareja se presentará «en fechas mutuamente acordadas». Además, expresó su deseo de que su testimonio «establezca un precedente» para otros implicados en la investigación. Los Clinton afirman haber cooperado desde el inicio, aunque el comité ha señalado la falta de una comparecencia presencial hasta este momento.

Controversias y Tensiones Políticas

El presidente del comité, James Comer, había planteado cargos de desacato en caso de no recibir respuesta a las citaciones anteriores. “No se han establecido fechas concretas y aún no se han definido los términos”, advirtió Comer, añadiendo que se decidirán los próximos pasos una vez que se acuerde un calendario.

Vínculos Previos entre Bill Clinton y Epstein

Bill Clinton ha admitido que viajó en varias ocasiones en el avión privado de Epstein y participó en eventos junto a él, pero sostiene que no mantuvo contacto con el empresario durante más de diez años y que desconocía los delitos que posteriormente fueron revelados sobre Epstein.

Impacto Político de la Investigación

La citación a los Clinton se produce en un escenario de alta tensión política en Washington. Recientemente, el Departamento de Justicia divulgó numerosos documentos y otros materiales relacionados con el caso, un proceso que ha sido criticado por demoras y manejo inadecuado de información sensible.

Desde el círculo cercano a los Clinton se argumenta que la investigación tiene motivaciones políticas, utilizada como un instrumento contra adversarios del expresidente Donald Trump, quien también tuvo una conexión con Epstein y ha negado cualquier implicación en los delitos correspondientes.

La indagación continúa activa y promete desarrollar nuevas líneas de investigación en un caso que, a más de seis años de la muerte de Epstein, sigue impactando a la élite política y económica de los Estados Unidos.