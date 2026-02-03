El Gol que Falta: Driussi, Colidio y Salas en la Mira de River

El inicio del campeonato ha sido favorable para River Plate, pero la falta de goles de sus delanteros genera inquietud en los hinchas. Con un rendimiento que no se refleja en el arco rival, el club enfrenta un desafío que debe solucionar urgentemente.

River Plate ha tenido un comienzo positivo en el campeonato, sin embargo, la alarmante sequía goleadora de sus principales delanteros es un tema de preocupación. Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maximiliano Salas acumulan un total de 44 partidos sin convertir, lo que pone en jaque la efectividad del ataque.

Problemas en el ataque: Driussi en problemas

El delantero Sebastián Driussi es uno de los casos más preocupantes. Aparte de no encontrar la red, ha enfrentado múltiples problemas físicos. En el reciente encuentro ante Rosario Central, fue reemplazado en el entretiempo debido a molestias en los isquiotibiales. Aunque tuvo un gol anulado por offside, Driussi no marca desde el 21 de agosto, cuando anotó contra Libertad en la Copa Libertadores, acumulando así trece partidos sin goles.

Colidio: La larga espera por un gol

Facundo Colidio, exjugador de Tigre, se encuentra en una situación aún más alarmante. Su último gol se registró el 19 de julio, durante una victoria 4-0 frente a Instituto de Córdoba. Desde entonces, el delantero ha disputado 21 partidos sin poder contribuir al marcador, lo que ha generado una creciente preocupación en la afición.

Salas: Una lucha interna

Maximiliano Salas es quien menos tiempo lleva sin marcar, ya que su último gol fue el 2 de octubre, en la Copa Argentina ante Racing. Sin embargo, el delantero ha visto cómo su rol ha cambiado bajo la dirección de Marcelo Gallardo, pasando a ser considerado un centrodelantero y, no obstante, ya sin goles en diez encuentros.

Resultados de la Fecha 3

Sábado 31

San Lorenzo 1 – Central Córdoba 0

Independiente 1 – Vélez 1

Talleres 1 – Platense 2

Atlético Tucumán 1 – Huracán 1

Domingo 1 de febrero

Barracas 1 – Riestra 1

Boca 2 – Newell’s 0

Rosario 0 – River 0

Lunes 2

Gimnasia 3 – Aldosivi 1

Defensa y Justicia 0 – Estudiantes 0

Tigre 3 – Racing 1

Unión – Gimnasia (Mza.)

Argentinos – Belgrano

Martes 3

19:00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

21:15 Independiente Rivadavia – Sarmiento

21:15 Instituto – Lanús