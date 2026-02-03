Video: Incendio en mercado de Teherán genera enormes nubes de humo sobre el tráfico

Un impresionante incendio en un concurrido mercado de Teherán ha despertado la preocupación de los residentes, aunque, afortunadamente, no se han registrado heridos hasta el momento.

Una Nube de Humo Cubre la Ciudad

Imágenes del incidente muestran grandes columnas de humo ascendiendo entre los edificios aledaños y cruzando el tráfico. Los servicios de emergencia de Teherán confirmaron que la conflagración no ha dejado heridos ni pérdidas humanas en las primeras horas.

Evacuación Rápida y Eficaz

El mercado, conocido por su variedad de puestos y tiendas en un área de aproximadamente 2,000 metros cuadrados, fue evacuado de inmediato. Equipos de bomberos y emergencias llegaron en gran cantidad para combatir el fuego, que se propagó rápidamente por el interior del edificio.

Acciones de Contención

Las autoridades informaron que los equipos trabajaban arduamente para controlar las llamas y prevenir que se extendieran a áreas cercanas. Los residentes de la zona fueron instados a mantenerse alejados para garantizar su seguridad.

Explosiones No Confirmadas

Reportes en línea sobre posibles explosiones no han sido verificados ni respaldados por fuentes oficiales. Sin embargo, se aclara que incidentes previos relacionados con gas en Jannatabad no están vinculados a este suceso.