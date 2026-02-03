Tren con 120 pasajeros se incendia en Córdoba

Un incendio devastador se desató en el Tren de las Sierras mientras transportaba a más de 120 pasajeros. Afortunadamente, no hubo heridos graves y el fuego fue controlado tras un arduo trabajo de los bomberos.

El siniestro ocurrió el lunes alrededor de las 20:00 en la zona de La Calera, cuando la formación, que se dirigía desde Cosquín a Córdoba, comenzó a arder. Después de casi tres horas de intervención, las llamas fueron finalmente apagadas sin que se registraran incidentes graves entre los pasajeros.

Un operativo coordinado para controlar el fuego

El cuerpo de Bomberos de La Calera, situado al oeste de Córdoba, desplegó un amplio operativo que incluyó el uso de tres autobombas y vehículos cisterna. Además, se sumó personal de Defensa Civil y de la Policía, quienes también colaboraron en la evacuación y control de la situación.

Desalojo exitoso de los pasajeros

Imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud del incendio, con una densa columna de humo negro emergiendo de la formación. Los pasajeros, que inicialmente se encontraban en una situación crítica, fueron evacuados con éxito antes de la llegada de los bomberos.

Situación de los heridos

Las primeras informaciones indican que una menor fue hospitalizada por inhalación de humo. En total, cuatro personas fueron atendidas en el hospital local, aunque no presentaban lesiones graves tras el incidente, según reportes de medios locales.

Testimonios de los pasajeros

«Nos ayudamos entre todos para bajar del tren. El fuego no paraba», relató Juan, un pasajero que vivió la experiencia. A pesar del terror vivido, destacó la solidaridad entre los presentes: «Fue una desgracia con suerte».

Investigación en curso

En respuesta a la emergencia, el Ministerio de Seguridad de Córdoba anunció que se están investigando las causas del incendio, bajo la supervisión de la fiscalía correspondiente. La atención se centra en determinar el origen del fuego que puso en riesgo a cientos de personas.