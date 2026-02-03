“Euro: Cotización del 3 de febrero”

La moneda europea y el dólar paralelo continúan con variaciones en su valor. Aquí te ofrecemos un desglose de las últimas cifras y noticias esenciales sobre el mercado cambiario.

Este martes, el euro blue se sitúa en $1.755,75 para su compra y $1.723,75 para la venta. En contraste, el euro oficial, regulado por el mercado bancario, presenta un costo de $1.670,00 para compra y $1.770,00 para venta, reflejando una reducción significativa en la brecha que solía existir entre ambas tasas.

Cierre del Euro Oficial: Detalles del 3 de febrero

Según datos proporcionados por el Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes el euro oficial opera a $1.670,00 en compras y $1.770,00 en ventas.

El euro, moneda utilizada por 19 de los 27 países de la Unión Europea, es la segunda moneda más utilizada después del dólar. Entre sus miembros se destacan naciones como Alemania, Francia, Italia y España. Recientemente, la Unión Europea aprobó un acuerdo con Mercosur que eliminará aranceles sobre más del 90% de los productos comercializados entre ambos bloques.

Cotización del Euro Blue hoy, 3 de febrero

Euro Tarjeta: ¿Cuál es su Valor Actual?

En el ámbito turístico, el euro tarjeta se encuentra en $2.301,62 para la compra y $1.674,29 para la venta, sirviendo como referencia en gastos realizados con tarjeta en el extranjero.

Comparativa de Cotizaciones en Bancos Argentinos

Hoy, el mercado muestra las siguientes cotizaciones en varios bancos:

Banco Ciudad: $1.670,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco Nación: $1.670,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.710,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.667,51 comprador y $1.760,88 vendedor.

Banco Supervielle: $1.688,00 comprador y $1.785,00 vendedor.

El Dólar Blue en el Mercado Paralelo

Por el lado del dólar blue, hoy se presenta una cotización de $1.430,00 para la compra y $1.450,00 para la venta, siendo este un indicador clave en el mercado informal.

El dólar blue, o paralelo, suele tener un valor superior al dólar oficial debido a su acceso restringido en entidades bancarias convencionales.