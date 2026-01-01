El Gordo Dan celebra la dedicación de Milei: ‘Prócer absoluto’

Daniel “El Gordo Dan” Parisini ha mostrado su apoyo ferviente a Javier Milei tras anunciar que el Presidente no se tomará vacaciones este verano. Un gesto que destaca su dedicación a la gestión gubernamental.

Apoyo Incondicional en las Redes Sociales

Parisini, reconocido defensor de Milei en redes sociales, utiliza su plataforma para amplificar las acciones del Presidente, interpretándolas como un compromiso extremo con la administración y las reformas que impulsa el Gobierno. Su último mensaje a través de X, en el que exaltó la decisión de Milei, ha generado gran repercusión entre las cuentas afines al oficialismo.

Un Verano de Trabajo Activo

El Presidente ha decidido mantenerse activo durante enero, rompiendo con la tradición de vacacionar que caracterizó a gobiernos pasados. No solo estará presente en la Ciudad de Buenos Aires y en la Quinta de Olivos, sino que también tiene planeadas reuniones y actividades de trabajo que se extenderán incluso durante el fin de semana.

Agenda de Altura: Davos y Más

Entre sus compromisos, Milei participará en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, un evento crucial en el ámbito político y económico internacional. Aparte de este viaje, el Presidente no ha programado un período formal de descanso, lo que para sus seguidores es una muestra de su dedicación plena al cargo.

Una Imagen de Entrega Total

La decisión de Milei de no concederse vacaciones ha sido acogida con entusiasmo por sus seguidores, quienes la interpretan como un símbolo de su entrega inquebrantable al país. En las redes vinculadas a las ideas liberales, este enfoque resalta un claro contraste con la “casta política”, un argumento que El Gordo Dan ha sintetizado en su mensaje de apoyo.