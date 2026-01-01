Top Puestos Mejor Pagados

El Salario Promedio en Argentina: Expectativas y Realidades al Cierre de 2023

A medida que 2023 llega a su fin, los trabajadores argentinos se muestran cautelosos ante un panorama laboral marcado por la inflación. Según el reciente informe de Bumeran, el salario promedio pretendido ha alcanzado los $1.798.322 en noviembre, reflejando una lenta recuperación.

Un Año de Balance: ¿Cual es el Futuro del Salario en Argentina?

El último reporte indica que el aumento en las expectativas salariales fue apenas del 0,11% respecto a octubre, lo que queda notoriamente por debajo del 2,5% de inflación del mismo período. Aunque el acumulado anual de un 39,85% aún representa un incremento superior al índice de precios, la tendencia es hacia una desaceleración.

Fuente: Bumeran

Expectativas Salariales: Un Mapa de Aspiraciones

El análisis desglosa las aspiraciones salariales por sectores, mostrando que los puestos de supervisión y jefe promedian solicitudes de $2.633.088. Las categorías Semi-Senior y Senior, por su parte, registran un salario pretendido de $1.811.826.

Los Sectores con las Expectativas Más Altas

Entre los sectores que sobresalen, el área de Impuestos lidera con un pedido de $4.600.000, seguido por Minería, Petróleo y Gas, que promedian $3.300.000 para niveles senior. En contraste, los trabajos de Mantenimiento y Limpieza tienen expectativas menores, alrededor de $825.000.

Fuente: Bumeran

La Perspectiva de los Especialistas

Expertos analizan la moderación en las demandas salariales. Marcos Zocaro, especialista en finanzas, señala que el «sueldo millonario» en pesos ha perdido su impacto psicológico, dejando a muchos con la sensación de que no es suficiente para cubrir necesidades básicas. Martín Kalos, director de Epyca Consultores, complementa que la comparación con el dólar provoca que los trabajadores perciban una pérdida respecto a años anteriores.

Aldo Abram, economista de la Fundación Libertad y Progreso, subraya la importancia de una inflación más controlada, aunque los efectos aún se sienten lentos en el aumento del poder adquisitivo.

Fuente: Bumeran

Salarios: Un Comparativo de Realidades

La moderación en las expectativas salariales de Bumeran está en línea con los datos del Indec, donde los salarios subieron un 2,5%, pero solo los trabajadores informales lograron una mejora sustancial del 4,2%. Los empleados registrados han visto una caída en su poder adquisitivo, con aumentos insuficientes en relación a la inflación.

Federico Barni, CEO de Bumeran, destaca: «A pesar del aumento en el salario pretendido en el acumulado anual, noviembre muestra una moderación que se sitúa 2,39 puntos porcentuales por debajo de la inflación.»

Evolución Salarial: Un Aumento Emergente

En comparación con el año anterior, el salario promedio pretendido ha aumentado significativamente; pasando de $1.268.432 en diciembre de 2024 a $1.798.322 este año, lo que representa un incremento nominal de cerca del 41%. Sin embargo, este aumento ha encontrado un techo frente a la inflación, que se encuentra en el 31,4%.

De cara a 2026, se prevé un mercado laboral donde la prioridad no será solo pedir aumentos, sino asegurar que el salario solicitado pueda cubrir una canasta básica que, en octubre, ha superado el crecimiento de los ingresoss al alza.