El Regreso del Método Tradicional: La Solución contra la Trampa con IA en Exámenes

Con un notable incremento del uso de la inteligencia artificial entre los estudiantes, educadores en Estados Unidos están volviendo a métodos tradicionales como los exámenes orales para asegurar evaluaciones auténticas.

Según un reciente estudio, el uso de herramientas de IA generativa para evaluaciones ha crecido un 88% en comparación al año anterior. Frente a esta realidad, muchos profesores han decidido implementar evaluaciones orales, una técnica clásica que evita el auxilio de tecnologías como ChatGPT.

La Evolución de las Evaluaciones Educativas

De acuerdo con un artículo de The Washington Post, los docentes están adoptando cada vez más los exámenes orales. Este enfoque permite a los estudiantes responder preguntas en vivo, promoviendo un aprendizaje más interactivo y personal.

Los exámenes orales cobran relevancia en la educación moderna Freepik

Testimonios de Estudiantes

Catherine Hartmann, profesora en la Universidad de Wyoming, compara el aula con un gimnasio, donde cada alumno es entrenado para dar lo mejor de sí. Los estudiantes, al principio reticentes, están comenzando a adaptarse a estos nuevos métodos.

Lily Leman, estudiante de doble especialización en español e historia, expresó su nerviosismo al enfrentar un examen oral, pero también admitió que no veía cómo la IA podría ayudarla en ese contexto.

Desafíos de la Evaluación a Distancia

Algunas instituciones han implementado software para detectar si los trabajos son generados por máquinas. Sin embargo, un estudio reveló que estos programas presentan una tasa alarmante de falsos positivos alcanzando el 50%.

Por otro lado, las evaluaciones escritas a mano también han vuelto, prohibiendo el uso de herramientas de IA y fomentando un regreso a lo clásico. Los «cuadernos azules», esenciales en las universidades de finales del siglo pasado, resurgieron con fuerza. Este año, las ventas de estos cuadernillos aumentaron más del 30% en Texas A&M y casi un 50% en la Universidad de Florida.

La Influencia de la IA en las Aulas

En un estudio realizado por HEPI (Reino Unido), se reveló que cerca del 88% de los estudiantes utiliza herramientas de IA para mejorar su aprendizaje, con un 51% indicando que lo hacen para ahorrar tiempo y otros para elevar la calidad de su trabajo.

El uso de IA en educación ha crecido de manera significativa Shutterstock

En este contexto, las instituciones buscan adaptarse e innovar, asegurando que el aprendizaje siga siendo efectivo, a la vez que gestionan la influencia creciente de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.