5 Motivos para Ser Optimistas sobre el Futuro

La llegada del 2026 se presenta en un contexto complicado, marcado por conflictos y desigualdades. Sin embargo, hay razones para mirar el futuro con optimismo.

1. Descenso de la Pobreza Extrema

Desde 1990, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema ha disminuido significativamente, pasando de 2.300 millones a 831 millones en 2025, según datos del Banco Mundial. Este cambio fenomenal refleja un avance crucial en la lucha contra la pobreza a nivel mundial, impulsado en gran parte por el crecimiento económico en Asia, especialmente en China e India.

José Manuel Corrales, especialista en economía, señala que la formalización laboral y las inversiones en educación y salud han sido factores clave en este progreso. Sin embargo, 831 millones de personas continúan viviendo con menos de 3 dólares al día, lo que resalta la urgencia de continuar las acciones para erradicar este problema de raíz.

2. Innovaciones en la Lucha Contra el Cáncer

A pesar de que el cáncer es una de las principales causas de muerte, los avances en tratamientos y detección temprana ofrecen esperanza. El Hospital Johns Hopkins está liderando la investigación con nuevas terapias que utilizan la inmunoterapia y la medicina personalizada. Según la doctora Dani Skirrow, identificar el cáncer en etapas tempranas aumenta significativamente las probabilidades de éxito en el tratamiento.

Adicionalmente, la inteligencia artificial está revolucionando el campo médico, permitiendo un análisis más profundo e individualizado de cada caso en tiempo récord.

3. Tasa de Mortalidad Infantil Históricamente Baja

En 2022, la mortalidad infantil cayó por debajo de 5 millones por primera vez, un logro impresionante comparado con cifras de 1990. Unicef destaca que en 2023, 1 de cada 27 niños menores de 5 años fallecen, un claro avance gracias a la mejora en programas de salud y vacunación.

A pesar de estos progresos, 4.8 millones de niños aún mueren anualmente debido a causas evitables, lo que evidencia la necesidad de continuar invirtiendo en salud preventiva.

4. Crecimiento de Energías Renovables

El informe de la Agencia Internacional de la Energía indica que las energías renovables han crecido exponencialmente, superando al carbón como la principal fuente de energía mundial. Este avance es crucial en la lucha contra el cambio climático, destacando que cada vez más gobiernos y empresas están optando por opciones sostenibles para su abastecimiento energético.

5. Igualdad de Género en Educación

Un informe de ONU Mujeres revela que las niñas están logrando tasas de matrícula y finalización escolar superiores a las de los niños en varios países. A pesar de este avance, persisten diferencias significativas en algunas regiones donde la brecha aún necesita ser cerrada.

Pese a que más niñas están terminando sus estudios, los obstáculos siguen siendo altos, desde el matrimonio infantil hasta la violencia de género, lo que requiere un compromiso continuo para lograr una educación equitativa y de calidad.