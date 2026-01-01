Xi: China alcanzará sus metas para 2025 con un crecimiento del 5%

Xi Jinping ha presentado un optimismo renovado sobre la economía china, proyectando un crecimiento del 5% para 2025. A medida que el país muestra señales de recuperación, el presidente destaca la resiliencia del sector manufacturero nacional.

Perspectivas de Crecimiento en el Sector Manufacturero

Durante su intervención ante el principal órgano consultivo político del país, Xi Jinping subrayó que la economía de China está en camino de alcanzar sus metas de desarrollo. Con un crecimiento del índice de gerentes de compras del sector manufacturero alcanzando un 50,1 en diciembre, el país pone fin a una serie de ocho meses de contracción.

Un Despertar en la Actividad Económica

Los datos recientes indican que la actividad fabril se ha expandido después de un periodo complicado, algo que fue confirmado por encuestas privadas. «La economía ha demostrado una fuerte vitalidad», afirmó Xi, destacando que se han cumplido los objetivos económicos y sociales.

Reacciones del Mercado y Políticas en Marcha

Los mercados han reaccionado a los datos optimistas, con una caída del 0,8% en los futuros de bonos a 30 años de China. Esta respuesta se debe al desplazamiento de los inversores hacia activos de mayor riesgo tras la publicación de indicadores mejores a lo esperado.

Medidas de Estímulo Económico Propuestas

En un esfuerzo por fortalecer la economía, el gobierno ha anunciado un paquete inicial de subsidios al consumo de 62.500 millones de yuanes (aproximadamente 8.900 millones de dólares) para el 2026, además de un adelanto de 295.000 millones de yuanes para proyectos clave.

Desafíos en el Horizonte

A pesar de los signos de recuperación, algunos analistas advierten sobre un escenario de “dos velocidades” en la economía. Mientras el sector manufacturero avanza, los servicios han experimentado dos meses consecutivos de contracción, y el débil consumo sigue siendo una preocupación.

Impacto en la Producción y Precios

Las cifras indican que 16 de las 21 industrias encuestadas han mostrado mejoras, pero el desequilibrio entre los precios de los insumos y los productos finales podría afectar la rentabilidad de las empresas, generando una presión adicional sobre sus márgenes de ganancia.

El Enfoque Futuro de China

Xi Jinping ha enfatizado la importancia de un crecimiento de calidad y un enfoque más moderado en las políticas de estímulo. Se prevé que en el nuevo plan quinquenal se prioricen alternativas de desarrollo como la manufactura de alta tecnología.

Una Economía en Transformación

Con proyecciones de crecimiento más lentas, el liderazgo chino parece preparado para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante, buscando consolidar sus avances mientras maneja las tensiones internacionales y las dinámicas del comercio global.