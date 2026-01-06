El hermano de Gerardo Zamora, Toviggino, exhibe una impresionante colección de 60 autos y motos antiguas

La Impresionante Colección de Autos de Daniel Zamora: Un Patrimonio que Sorprende

Daniel Zamora, conocido hermano del senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, ha forjado un asombroso patrimonio automotor que incluye 64 vehículos, principalmente de colección. La pasión por los motores de ambos hermanos es célebre, y Gerardo no pierde la oportunidad de asistir a competencias de TC y exposiciones de autos clásicos.

Según un informe de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), Daniel, quien se desempeña como diputado provincial, posee una variada flota que incluye 14 autos, 1 camión, 8 camionetas, 32 motos y 9 ciclomotores. Esta afición por el automovilismo parece alinearse con la de su amigo Pablo Toviggino, actualmente bajo investigación judicial por su supuesta relación con una mansión en Pilar, donde se hallaron 54 autos de lujo.

Un Pasado Relevante en el Automovilismo

En 2024, durante un intercambio en Twitter, Carlitos Tevez se refirió a la notable colección de autos antiguos e importados de Zamora, señalando que se encuentran en Pilar.

Autos Clásicos en Eventos Históricos

Durante el acto conmemorativo del 469° aniversario de la fundación de Santiago del Estero en 2022, el ex gobernador fue visto manejando un Torino, mientras que su esposa, Claudia Ledesma Abdala, conducía un «Fitito», ambos pertenecientes a la colección de Daniel.

El Legado Vehicular de los Zamora Una mirada a los autos de colección de Zamora y su esposa.

Documentando el Impresionante Patrimonio

Un informe del 23 de diciembre de 2025 detalla la extensa flota de Daniel Zamora, también líder de la agrupación política DZ, estrechamente vinculada al peronismo santiagueño. Entre las motos se destacan modelos como la Honda CBX de 1978 y la Yamaha RD 400 de 1977, sumando un total de 32 motocicletas que abarcan varias décadas y estilos.

Más que Autos, una Historia de Pasión

Con una скла база que incluye camionetas clásicas y autos de lujo como un Torino TS de 1973 y un Mercedes Benz C220 de 1995, la colección de Daniel Zamora refleja su amor por el automovilismo. Recientemente, durante la celebración del Mundial de Qatar 2022, los Zamora se hicieron notar al desfilar con una camioneta clásica, generando atención y críticas por no utilizar cinturones de seguridad.

Un Museo en la Capital Santiagueña

Daniel Zamora también ha sido pionero en la creación del Museo del Ciclomotor en el shopping de la capital santiagueña, donde se exhiben motos y ciclomotores antiguos, muchos de los cuales pertenecen a su colección.

Conexiones Controversiales