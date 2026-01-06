Guía Rápida: Recategorización del Monotributo en ARCA y Fecha Límite

El mes de octubre trae consigo la última oportunidad para los monotributistas antes de la primer recategorización del 2026. Conoce los plazos y pasos esenciales a seguir.

Fechas Clave para la Recategorización

Los contribuyentes bajo el régimen de monotributo deben estar alertas: hasta el 5 de febrero se llevará a cabo la primera recategorización del 2026. Este proceso es obligatorio y se materializa cada seis meses, en febrero y agosto. Durante este ejercicio, se evaluará la actividad de los últimos 12 meses.

¿Quiénes deben recategorizarse?

Existen excepciones: aquellos que no han tenido cambios en su situación fiscal o que llevan menos de seis meses en actividad no necesitan realizar ningún trámite. Sin embargo, quienes hayan experimentado variaciones en sus ingresos, alquileres o consumo energético deben actualizar su categoría.

¿Cómo Realizar la Recategorización?

Para llevar a cabo el trámite, simplemente ingresa al portal oficial de ARCA, sigue estos pasos:

– Accede con tu CUIT y clave fiscal.

– Selecciona «Recategorizarme» para verificar tus datos.

– Confirma y actualiza tus datos (ingresos, superficie y consumo).

– Genera tu nuevo comprobante F.184 y la credencial de pago.

Recategorización Automática

En caso de que un contribuyente no realice la recategorización requerida, ARCA puede iniciar un proceso automático. Este se activa si se detectan ingresos que superan el límite de su actual categoría.

Quienes sean recategorizados de oficio recibirán una notificación en su domicilio fiscal electrónico dentro de los 10 días hábiles tras el vencimiento del plazo de recategorización.

Evita Sanciones y Multas

Es fundamental cumplir con los plazos establecidos, ya que la falta de recategorización puede acarrear sanciones, incluidas multas que alcanzan el 50% del impuesto correspondiente. Además, las diferencias no pagadas a tiempo generan intereses acumulativos cada mes.

Próximos Ajustes de Facturación

A partir del segundo mes de 2026, se implementarán nuevos topes de facturación, los cuales estarán sujetos a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025. Mantente informado para evitar sorpresas.

Recomendaciones Finales

Prepararse para la recategorización es esencial. Los monotributistas deben estar al tanto de los procedimientos que se llevarán a cabo entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero del 2026. No esperes a último momento para regularizar tu situación fiscal.