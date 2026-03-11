El hijo de Mateo Carvajal responde a los coqueteos de Instagram: ‘Atrevida, acosadora’

La Graciosa Reacción de Salvador Carvajal Ante un Mensaje Directo a su Padre

Mateo Carvajal comparte un divertido momento familiar que captura la espontaneidad de su hijo, Salvador, en respuesta a los mensajes de admiradoras en redes sociales.

Un Mensaje Sorpresivo en Instagram

El deportista colombiano Mateo Carvajal utilizó su cuenta de Instagram para mostrar una divertida anécdota que incluye a su hijo Salvador y una seguidora que se comunicó directamente con él. En un video, el ganador del reality Desafío expone la singular reacción de su hijo a un mensaje atrevido.

La Reacción de Salvador

En sus historias, Carvajal revela el mensaje de una seguidora que, sin tapujos, expresa su atracción. Se oye a la mujer decir: “Uy, qué rabia, malparido, vos me encantás, maldito, idiota, me encantas”. Acompañando el clip, el deportista bromea: “¿Será mucho pedir una tierna así?”.

Al enterarse de la situación, Salvador envía una serie de audios donde califica a la mujer como “atrevida” y plantea preguntas sobre la situación: “¿Quién fue la atrevida?».

Un Encuentro Familiar con Humor

La conversación se torna hilarante cuando Mateo le muestra a Salvador una foto de la seguidora, usando una imagen viral de La Liendra disfrazado de mujer. “Es una super mega modelo”, bromea Carvajal. Salvador, espontáneo, responde: “Esa muchacha tan fea, papi, voy a publicar en TikTok que así es como te gustan”. La interacción entre padre e hijo provocó carcajadas entre los seguidores de Carvajal, destacando la cercanía y humor presentes en su relación.

Reflexiones en el Pódcast ‘Parapapá’

En su reciente intervención en el pódcast, Mateo Carvajal también se refirió a sus emociones y temores al ver a su hijo convivir con la nueva pareja de su ex, Melina Ramírez. Reconoció que tuvo un instinto protector al principio, temía que la dinámica familiar pudiera afectar a Salvador.

Sin embargo, con el tiempo, Mateo logró asimilar la situación positivamente. Valora la estabilidad emocional de su hijo en medio de esta nueva realidad, mencionando: “El man es superbien, mi hijo lo ama, se quieren un montón”. Resaltó la importancia de mantener un entorno familiar armonioso y el apoyo crucial que recibió de la familia de Melina en los momentos más difíciles tras su separación.