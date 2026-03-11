“WhatsApp presenta cuentas para niños con control parental: guía para activarlas”

WhatsApp Presenta Nuevas Cuentas para Menores con Control Parental: ¡Descubre Cómo Proteger a tus Hijos!

Una innovadora función de WhatsApp promete brindar tranquilidad a los padres al ofrecer cuentas supervisadas para niños y preadolescentes, garantizando una experiencia más segura en la aplicación.

Innovación en Seguridad: Cuentas Supervisadas para Jóvenes

WhatsApp, la popular plataforma de mensajería de Meta, ha dado un paso adelante al lanzar cuentas específicamente diseñadas para usuarios menores de edad. Esta nueva modalidad permitirá a los padres o tutores gestionar la actividad de sus hijos en la aplicación, asegurando un entorno digital más seguro.

Características de las Nuevas Cuentas para Niños

Dirigidas a menores de 14 años en España y de 13 años en el resto de Europa, estas cuentas limitan las funciones a lo más básico, permitiendo solo mensajería y llamadas con contactos de confianza. Quedarán excluidas opciones más avanzadas y potencialmente riesgosas como los Canales, los Estados, y los mensajes que desaparecen.

Controles Efectivos para los Padres

Con una configuración predeterminada que refuerza la supervisión, los padres podrán definir quién puede comunicarse con sus hijos, gestionar solicitudes de mensajes de desconocidos y recibir alertas sobre actividades relevantes, como la creación de grupos nuevos o cambios en el perfil del menor.

Es importante resaltar que, a pesar del control parental, WhatsApp mantendrá el cifrado de extremo a extremo, lo que asegura que las conversaciones permanezcan privadas y protegidas de cualquier acceso no autorizado.

Activando la Cuenta para Niños: Un Proceso Sencillo

Para habilitar una cuenta supervisada, se requiere que tanto el dispositivo del menor como el del tutor estén conectados. El proceso es simple y se lleva a cabo a través de la aplicación, con todas las configuraciones resguardadas por un PIN conocido únicamente por los padres.

Al llegar a la edad mínima autorizada para una cuenta estándar, WhatsApp informa tanto al menor como a los padres. Aun así, los tutores podrán extender la supervisión hasta por un año más si lo desean.

Conclusión: Un Paso Hacia un Entorno Digital Más Seguro

Con estas nuevas cuentas supervisadas, WhatsApp busca no solo facilitar la comunicación entre los jóvenes y sus familiares, sino también mitigar los riesgos asociados al uso de la tecnología en la actualidad. Una apuesta por el bienestar digital que seguramente será bien recibida por las familias.