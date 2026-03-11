Presentó un documento, evitó preguntas y solicitó algo específico

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, fue indagado en una causa por la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos. Su estrategia de no responder preguntas ha generado un clima de tensión en torno a la AFA y sus directivos.

Toviggino concurrió a los tribunales cerca de las 11:05 de la mañana, dejando un repertorio de rumores y cuestionamientos. Junto a su abogado, Marcelo Rocchetti, se negó a hacer declaraciones ante los medios tras su salida, que fue marcada por momentos de agitación. Curiosamente, su traslado fue realizado en una camioneta Jeep sin patente, lo que también ha despertado sospechas.

Indagatoria y Estrategia Legal

Enfrentando al juez Diego Amarante y al fiscal Claudio Navas Rial, Toviggino escuchó los cargos en su contra y presentó un extenso escrito de defensa, que se extiende a 100 páginas. En su argumentación, el tesorero alude a su rol dentro del sistema impositivo y las funciones del agente de retención.

Tensiones en la Sala de Juicios

Después de la indagatoria, su defensa solicitó salir por una puerta trasera para evitar a la prensa, pero el juez rechazó el pedido por considerarlo improcedente. A pesar de los alegatos sobre seguridad, se mantuvo la decisión, intensificando el ambiente conflictivo entre el acusado y la justicia.

El Contexto de las Acusaciones

Toviggino no es el único en esta situación, ya que otros miembros de la cúpula de la AFA, como Gustavo Lorenzo y Cristian Malaspina, también han sido indagados siguiendo la misma línea defensiva. La causa se originó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que señala la falta de pago de impuestos desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2023.

Reacciones y Respuestas

Después de la audiencia, el abogado de Toviggino, Gregorio Dalbón, insinuó que la situación tiene un tinte político, sugiriendo que hay intereses en juego que van más allá de lo judicial. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, respondió contundentemente a estas afirmaciones en redes sociales, subrayando que la justicia debe actuar sin interferencias.

Próximas Movilizaciones Judiciales

Este jueves, Claudio «Chiqui» Tapia se presentará ante el juez Amarante para completar las indagatorias. Su reciente cambio de representación legal ha añadido más incertidumbre a un caso que promete seguir generando titulares.

Con el desenlace de estas indagatorias, el juez tendrá en sus manos la decisión de procesar o sobreseer a los acusados, marcando así un capítulo crucial en la historia reciente del fútbol argentino.