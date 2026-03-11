La inflación núcleo vuelve a preocupar: Aumenta significativamente

La inflación continúa ocupando un lugar central en el análisis económico argentino. Gastón Alonso, economista destacado, compartió su perspectiva sobre el comportamiento de los precios y su relación con la actividad económica en el país.

Durante una entrevista con Canal E, Gastón Alonso realizó una evaluación exhaustiva sobre la actual situación inflacionaria, así como sobre los primeros indicadores de actividad económica. Se centró en los efectos del modelo económico vigente en la producción y el consumo.

Relación entre el IPC de Buenos Aires y el Nacional

El economista señaló que existe una fuerte correlación entre el índice de precios al consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires y el nacional. “Por su relevancia, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene un peso significativo en el cálculo del índice nacional”, informó Alonso.

Indicador de Buenos Aires como Referente Nacional

Alonso destacó que el índice de la capital suele anticipar tendencias que se reflejan a nivel nacional. “Lo que observamos en Buenos Aires es un buen indicador de lo que puede suceder en el resto del país”, afirmó.

Factores Estacionales y su Influencia

Entre los elementos que afectaron el indicador de CABA, mencionó que ciertos factores estacionales han tenido un impacto positivo. “Hemos visto una baja significativa en los bienes estacionales, lo que ha jugado a favor del índice”, añadió.

Aumento de la Inflación Núcleo

A pesar de las noticias alentadoras, Alonso advirtió sobre un incremento en la inflación núcleo, un componente esencial para entender la dinámica de precios en la economía. “La inflación núcleo ha subido considerablemente, y su seguimiento es fundamental para la comprensión de los precios generales”, explicó.

El análisis de la inflación núcleo permite vislumbrar cómo se comportan los precios en la economía, brindando una imagen más precisa de la situación inflacionaria que enfrenta Argentina en la actualidad.