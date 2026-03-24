El Impacto de la IA Generativa en la Economía: Millones en Movimiento

La compañía de Cupertino ha encontrado en la inteligencia artificial generativa un motor clave para su expansión, logrando ingresos millonarios a través de su plataforma de aplicaciones.

Apple ha dado un gran paso hacia la consolidación de su ecosistema digital al integrar la inteligencia artificial generativa (Gen AI) como una de sus principales estrategias de crecimiento. Durante 2025, los ingresos provenientes de aplicaciones basadas en esta tecnología alcanzaron casi los 900 millones de dólares en su App Store, de acuerdo con un análisis de la consultora AppMagic.

Crecimiento Rápido de los Ingresos

Aunque esta cifra representa una pequeña fracción del ingreso total de Apple, subraya la creciente importancia de la IA generativa en su modelo de negocio de servicios, que ha cobrado más relevancia en comparación con el hardware tradicional. Un dato destacado indica que aproximadamente el 75% de los ingresos generados por apps de IA provienen de ChatGPT, seguido a distancia por otras aplicaciones como Grok, que aporta cerca de un 5%.

El interés del público por estas soluciones ha sido evidente, con un notable aumento de ingresos mensuales que pasaron de aproximadamente 35 millones de dólares en enero a un impresionante pico de 101 millones en agosto. Sin embargo, hacia finales de 2025, se observó una cierta desaceleración, atribuida en parte a la caída en las descargas de ChatGPT y cambios estratégicos de su creador, OpenAI.

Estrategia Innovadora de Apple

A diferencia de otros gigantes tecnológicos que ya disponen de modelos propios de IA generativa, Apple ha decidido optar por alianzas estratégicas y la integración de herramientas de terceros para solidificar su posición en el mercado. La empresa se encuentra trabajando en la incorporación del modelo Gemini, desarrollado por Google, para revitalizar su plataforma, denominada «Apple Intelligence«, así como para actualizar su asistente virtual, Siri, cuyos nuevos avances también han sido retrasados.

Esta estrategia está diseñada para reducir la brecha frente a competidores como OpenAI y Google, líderes en el desarrollo de modelos de lenguaje y herramientas generativas. El éxito de las aplicaciones de IA forma parte de un crecimiento más amplio del sector de servicios de Apple, que abarca:

la App Store

plataformas de entretenimiento

soluciones de pago digital

Con millones de usuarios activos alrededor del mundo, este segmento se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la compañía.