Medio Oriente en Crisis: Lo Esencial que Debes Saber

Tensión en Medio Oriente: El Conflicto con Irán Cumple 25 Días
En medio de un complejo entramado de negociaciones y declaraciones, el escenario mediático global se centra en el conflicto que ha llevado a la región a un punto de ebullición. Este martes, el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su día 25, mientras surgen rumores de posibles acuerdos.
Donald Trump ha decidido aplazar el ultimátum a Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, tras expresar que las conversaciones han sido “muy positivas”. Sin embargo, el régimen iraní desmiente cualquier avance en las negociaciones.
A continuación, exploramos los aspectos más destacados del conflicto que generan preocupación a nivel mundial.
Principales Actualizaciones del Conflicto
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha retrasado el ultimátum a Irán por la apertura del estrecho de Ormuz, enfatizando el tono positivo de las conversaciones.
- Según The Wall Street Journal, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes están considerando declarar la guerra a Irán.
- Irán ha anunciado una “nueva oleada de misiles” dirigidos a Israel.
- La administración Trump busca tranquilizar la industria petrolera ante el temor de que la guerra impacte el mercado.
- Un desplome en los precios del petróleo y un aumento en las bolsas de valores seguirán la “pausa” anunciada por Trump en la guerra.
- Misiles de Hezbollah han impactado en el norte de Israel tras un ataque proveniente de Irán que logró evadir sus defensas.
Eventos Relevantes
- Las fuerzas armadas de Israel han iniciado ataques “a gran escala” contra objetivos en Irán, mientras Teherán reta a sus vecinos del Golfo.
- Benjamin Netanyahu afirma que Irán tiene el potencial de alcanzar objetivos en Europa.
- La situación ha llevado al director de la Agencia Internacional de Energía (AIE) a advertir sobre la severidad de la crisis energética que se avecina.
- El papa León XIV ha expresado su condena a los bombardeos aéreos en la región.
- Wall Street muestra un incremento mientras los precios del petróleo se desploman tras la sugerencia de Trump sobre negociaciones con Irán.
- Japón planea liberar más reservas estratégicas de petróleo a partir del jueves.
- Corea del Sur ha solicitado a Irán que reabra el estrecho de Ormuz.
Motivos Detrás de los Ataques a Irán
- Luego de un conflicto breve entre Irán e Israel en junio de 2025, EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva masiva hacia finales de febrero, enfocándose en objetivos clave en Irán.
- Trump ha expresado que el objetivo es “tomar el control del gobierno” en Irán, alentando a la población a levantarse contra el régimen.
- Se evidencia un gran movimiento militar por parte de Estados Unidos, el más significativo desde el inicio de la guerra de Irak en 2003.
- Con un papel geopolítico crucial, Irán posee una ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo, y mantiene fuertes lazos con potencias como China y Rusia.
- El líder supremo de Irán, cargo que quedó vacante tras la muerte de Ali Khamenei, ha dado paso a un periodo incierto tras la Revolución Islámica de 1979.
- Mojtaba Khamenei ha sido proclamado como nuevo líder, aunque su estado de salud es objeto de especulación.