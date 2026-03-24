Medio Oriente en Crisis: Lo Esencial que Debes Saber

En medio de un complejo entramado de negociaciones y declaraciones, el escenario mediático global se centra en el conflicto que ha llevado a la región a un punto de ebullición. Este martes, el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su día 25, mientras surgen rumores de posibles acuerdos.

Donald Trump ha decidido aplazar el ultimátum a Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, tras expresar que las conversaciones han sido “muy positivas”. Sin embargo, el régimen iraní desmiente cualquier avance en las negociaciones.

A continuación, exploramos los aspectos más destacados del conflicto que generan preocupación a nivel mundial.

Principales Actualizaciones del Conflicto

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha retrasado el ultimátum a Irán por la apertura del estrecho de Ormuz, enfatizando el tono positivo de las conversaciones.

Según The Wall Street Journal, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes están considerando declarar la guerra a Irán.

Irán ha anunciado una “nueva oleada de misiles” dirigidos a Israel.

La administración Trump busca tranquilizar la industria petrolera ante el temor de que la guerra impacte el mercado.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes estarían por declararle la guerra a Irán

Ohad Zwigenberg – AP



Un desplome en los precios del petróleo y un aumento en las bolsas de valores seguirán la “pausa” anunciada por Trump en la guerra.

Misiles de Hezbollah han impactado en el norte de Israel tras un ataque proveniente de Irán que logró evadir sus defensas.

Eventos Relevantes

Las fuerzas armadas de Israel han iniciado ataques “a gran escala” contra objetivos en Irán, mientras Teherán reta a sus vecinos del Golfo.

Benjamin Netanyahu afirma que Irán tiene el potencial de alcanzar objetivos en Europa.

La situación ha llevado al director de la Agencia Internacional de Energía (AIE) a advertir sobre la severidad de la crisis energética que se avecina.

El papa León XIV ha expresado su condena a los bombardeos aéreos en la región.

El papa León XIV afirma que deberían prohibirse los ataques aéreos militares

Andrew Medichini – AP



Wall Street muestra un incremento mientras los precios del petróleo se desploman tras la sugerencia de Trump sobre negociaciones con Irán.

Japón planea liberar más reservas estratégicas de petróleo a partir del jueves.

Corea del Sur ha solicitado a Irán que reabra el estrecho de Ormuz.

Motivos Detrás de los Ataques a Irán

Luego de un conflicto breve entre Irán e Israel en junio de 2025, EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva masiva hacia finales de febrero, enfocándose en objetivos clave en Irán.

Trump ha expresado que el objetivo es “tomar el control del gobierno” en Irán, alentando a la población a levantarse contra el régimen.

Estados Unidos dijo que su objetivo está cerca de cumplirse

Fatemeh Bahrami – Getty Images

