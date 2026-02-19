El Impacto del Paro General en el Mercado Cripto

El Mercado Cripto No Se Detiene: ¿Cómo Cotizan las Criptomonedas en Este Paro General?

El 19 de febrero se presenta como un día inusual en Argentina con un paro general, pero el mercado de las criptomonedas sigue firme. A continuación, analizamos cómo se comportan las principales criptomonedas en este contexto.

El Impacto del Paro en el Mercado Cripto

Este paro, convocado por la CGT, no afecta al sector de las criptomonedas, que se mantiene activo independientemente de feriados y otros eventos similares. Sin embargo, el panorama no es del todo positivo, ya que Bitcoin y otras criptomonedas han mostrado una tendencia a la baja. En febrero, el valor de Bitcoin se mantiene alrededor de u$s66.620, lo que representa una caída significativa respecto a su máximo histórico alcanzado en octubre de 2025.

Cómo Se Comportan las Principales Criptomonedas

Además de Bitcoin, Ethereum también presenta pérdidas, cotizando a u$s1.953. Otras monedas como XRP han visto sus valores disminuir, estableciéndose en u$s1,41. En contraste, BNB y Cardano (ADA) exhiben un rendimiento positivo, alcanzando los u$s605,31 y u$s0,2721, respectivamente. Asimismo, Dogecoin (DOGE) se mantiene al alza, negociándose a u$s0,9773.

Alternativas Disponibles: Comprar Dólares Cripto

Ante la situación actual, muchas personas optan por adquirir stablecoins, que replican el valor del dólar estadounidense y son accesibles a través de diversas plataformas de intercambio. Las más populares son Tether (USDT), USD Coin (USDC) y DAI.

Pasos para Comprar Stablecoins

Adquirir stablecoins es sencillo. Los pasos a seguir incluyen:

1. Crear una cuenta en un exchange.

2. Transferir fondos desde tu banco o billetera digital.

3. Comprar la stablecoin correspondiente al precio del mercado.

4. Almacenar el activo en la plataforma o enviarlo a tu propia billetera.

Ventajas de las Stablecoins

Estas monedas tienen beneficios significativos: disponibilidad las 24 horas, sin límite mensual, operaciones rápidas e incluso facilitan envíos al exterior.