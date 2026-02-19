Horario de Votación de la Reforma Laboral en Diputados: Jueves 19 de febrero

Hoy, la Reforma Laboral llega a la Cámara de Diputados tras recibir media sanción en el Senado. La incertidumbre sobre el inicio del debate y el horario de la votación mantiene en vilo a la población.

El debate sobre la controvertida Reforma Laboral está programado para hoy, jueves 19 de febrero, a las 14 horas. La medida avanza después de que el bloque libertario obtuviera un dictamen de mayoría, respaldado por la UCR y otros partidos provinciales, lo que le da fuerza al oficialismo.

Un Paro General como Reacción a la Reforma

La CGT ha convocado un paro general en respuesta a la propuesta legislativa, con el respaldo de varios gremios. Esto se traducirá en la interrupción de servicios esenciales, incluyendo transporte, salud y servicios bancarios a lo largo de este jueves.

Seguridad y Control en el Congreso

El Ministerio de Seguridad planea blindar el Congreso con un operativo que contará con 1.800 efectivos, distribuidos entre la policía local y fuerzas federales. Habrá controles estrictos en los accesos y se realizarán cacheos sorpresivos a los vehículos que se dirijan al área.

Monitoreo de Detenidos

Un comando unificado estará a cargo de seguir el movimiento de 70 detenidos vinculados a manifestaciones previas. Si estas personas intentan ingresar al Congreso, serán arrestadas.

El Contexto Político del Debate

La sesión cuenta con el apoyo de varios bloques que aseguran la mayoría necesaria para el oficialismo, incluyendo Pro, UCR y otros. Estos partidos son clave para el tratamiento de la reforma, a pesar de las críticas de la oposición.

Reacciones Opuestas de los Legisladores

El líder del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, ha manifestado su desacuerdo con la organización del debate, sugiriendo que el oficialismo intenta evitar un análisis más profundo de la propuesta. Desde la izquierda, Nicolás Del Caño califica la iniciativa como una «ley esclavista», enfatizando que su rápido tratamiento violaría tratados internacionales.

Controversias en Torno a la Reforma

La reforma enfrenta la oposición de aproximadamente 35 diputados de distintas agrupaciones que cuestionan el establecimiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para financiar indemnizaciones mediante aportes patronales. Además, la derogación de varios estatutos profesionales ha generado un amplio rechazo.

Preocupaciones por la Protección de los Trabajadores

La eliminación de estos marcos regulatorios después de seis meses tras la sanción preocupa a los trabajadores. Carla Gaudensi, representante de los trabajadores de prensa, advirtió sobre la falta de garantías y protección en este contexto.

Implicaciones del Artículo 91

El artículo 91, que sugiere el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, también ha suscitado protestas. Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados, objetó esta medida, argumentando que viola lo establecido por la Constitución.