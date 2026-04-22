El Impacto del Transporte en el Precio de los Productos Básicos

El transporte de cargas en Argentina es un tema candente, y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) ha lanzado un nuevo estudio que revela el verdadero peso del flete en el costo final de productos esenciales como yerba mate, aceite y azúcar.

En un momento de creciente preocupación por la inflación en el sector alimentario, FADEEAC ha desafiado la percepción de que el transporte es el principal culpable de los aumentos en los precios. A través de un análisis detallado, se ha encontrado que el coste del flete apenas representa entre 1,8% y 5,1% del precio final de algunos de los productos más consumidos por los argentinos.

Inflación y el Papel del Combustible

Cristian Sanz, presidente de FADEEAC, dejó en claro que «el costo del combustible representa un tercio de nuestra estructura de costos». Hace unas semanas, la federación advirtió que si los precios de los combustibles siguen en aumento, esa proporción podría variar rápidamente. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los precios de los combustibles han subido más de 23%, lo que ha afectado a toda la cadena de suministro.

Análisis de Costos por Producto

El estudio analizó tres productos representativos de la canasta básica:

Yerba Mate

El costo para trasladar una tonelada de yerba mate desde Misiones hasta Buenos Aires (1.200 km) es de $87.620. Con un precio en góndola de $4.919 por kilo, esto significa que el flete representa tan solo 1,78% del precio final.

Aceite

El traslado de una tonelada de aceite a 700 km hasta un centro de distribución en Buenos Aires cuesta $61.765, lo que implica que el flete sólo representa 1,83% del valor de venta al público, que es de $3.370 por botella.

Azúcar

Pese a ser el producto con mayor incidencia del flete, en el caso del azúcar, el costo para llevar una tonelada desde Tucumán (1.230 km) es de $76.960. Con un precio en góndola de $1.499 por kilo, esto significa que el flete absorbe 5,13% del precio final.

El Impacto Relativo de los Costos de Transporte

Los resultados muestran que, aunque el costo del flete aumenta con la distancia, también está influenciado por el precio del producto en sí. En productos de menor costo, como el azúcar, el coste logístico tiene una mayor participación relativa. Sin embargo, en productos más caros, como el aceite o la yerba, su impacto se ve diluido.

Tendencias en el Transporte y la Inflación

FADEEAC subraya la importancia de entender que el transporte no es un factor determinante en la formación de precios. Aun en las circunstancias más adversas, el flete mantiene un impacto limitado. La reciente inflación, que ha alcanzado el 3,4%% en marzo, fue atribuida por el gobierno a varios factores, entre ellos el aumento de los combustibles.

Para mitigar estos efectos, el gobierno ha decidido suspender incrementos en impuestos relacionados con combustibles, reconociendo así la presión que enfrenta la economía y la cadena de suministro.