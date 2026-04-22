¡Inscripción Abierta! Requisitos para las Escuelas de Oficiales y Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

El ingreso a la fuerza de seguridad está más cerca. La Prefectura Naval Argentina da a conocer la apertura de inscripciones para su ciclo lectivo 2027, invitando a jóvenes que deseen formar parte de esta prestigiosa institución.

Las inscripciones se realizarán de forma digital y estarán habilitadas en las próximas semanas. Los interesados pueden consultar la documentación requerida en el sitio oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Un llamado a formar parte de la seguridad nacional

Esta convocatoria anual busca incorporar nuevos talentos que contribuyan a la seguridad en navegación, control de vías fluviales y protección del espacio marítimo argentino.

Documentación Necesaria para Postular

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

DNI (Documento Nacional de Identidad)

Partida de Nacimiento

Título de nivel secundario o constancia de título en trámite

Constancia de alumno regular

Antecedentes penales nacionales

Proceso de Selección: Evaluaciones Clave

El proceso de selección consistirá en evaluaciones académicas, médicas, psicológicas y físicas. Desde la Prefectura subrayan la importancia de cumplir con todos los requisitos para avanzar en cada fase de evaluaciones eliminatorias.

Lugares de Exámenes para los Aspirantes

Las evaluaciones se realizarán simultáneamente en diversas localidades, incluyendo Posadas, Corrientes, Paso de los Libres, Zárate y Comodoro Rivadavia.

Requisitos para la Escuela de Oficiales

Para ingresar a la Escuela de Oficiales se requiere:

Ser argentino nativo o por opción.

Tener entre 17 y 22 años al momento del ingreso.

Contar con estudios secundarios completos o estar cursando el último año.

Aprobar exámenes académicos, médicos y de aptitud física.

No registrar antecedentes penales.

Requisitos para la Escuela de Suboficiales

Los candidatos a la Escuela de Suboficiales deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo o por opción.

Tener entre 18 y 25 años.

Haber finalizado el nivel secundario.

Superar evaluaciones psicotécnicas, médicas y físicas.

Cumplir con requisitos de estatura y condiciones de salud.

Formación Integral y Oportunidades

Los ingresantes a la Escuela de Oficiales recibirán formación académica con orientación universitaria, capacitándolos para asumir funciones de liderazgo. Por su parte, los aspirantes a Suboficiales obtendrán formación técnica y operativa que les permitirá participar en tareas de seguridad y control.

Durante su capacitación, tanto cadetes como aspirantes llevarán a cabo entrenamiento físico y académico en áreas esenciales como derecho, navegación y protección ambiental.