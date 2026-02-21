El ‘Lettuce’ en el Hockey sobre Hielo: Cómo el Estilo Capilar Conquista Hollywood

La tendencia capilar del momento se inspira en el mundo vegetal y conquista tanto las pasarelas como las canchas. Conoce el innovador “lettuce hair”, un estilo fresco que combina elegancia y un toque de audacia.

El «lettuce hair», o cabello lechuga, está rompiendo esquemas en el ámbito de la moda. Este estilo, más suave que el mullet clásico, se caracteriza por una diferencia sutil en las longitudes de cada sección del cabello, con una parte superior ondulada, laterales ligeramente afinados y una cola feathery que recuerda a las hojas verdes de una ensalada.

Un Glamour Inspirado en la Naturaleza

Figuras como Jacob Elordi, conocido por su papel en «Wuthering Heights», han adoptado este look. Elordi ha ajustado su corte, manteniendo un toque de aire sin renunciar al estilo moderno, emergiendo como un verdadero ‘romaine’ entre las estrellas. Por otro lado, el patinador Ilia Malinin lleva un estilo que denota pura frescura, mientras Connor Storrie deslumbra con su cabello rizado, evocando una endibia perfectamente rizada.

Raíces en el Hockey

El auge del «lettuce hair» proviene de los jugadores de hockey, quienes desde los años 70 y 80 abrazaron la estética del mullet. Aunque el mullet tuvo su caída a partir de los 90, muchos deportistas continuaron con el “asunto en la parte de atrás”, evolucionando así hacia lo que hoy conocemos como las modernas “lechugas”.

Un Estilo que Marca Identidad

Markus Ekroth, jugador de hockey sueco, explica la esencia del cabello en este deporte: «El verdadero hockey hair se muestra claramente al fluir desde la parte trasera mientras usas un casco.» Con millones de vistas en TikTok, su equipo, los Nackarockers, resalta los mejores ejemplos de esta tendencia que se ha convertido en una marca de identidad en la pista.

Famosos que Abrazan la Tendencia

El estilo no se limita a los deportes. John King, editor de Pulltab Sports, menciona los cabellos icónicos de figures como Jake Guentzel y Mac Forehand, subrayando que «un mullet es hockey hair, pero no todo hockey hair es un mullet». Esta estética ha capturado la atención de las masas, con su “All Hockey Hair Team”, que cuenta con seguidores de todo el mundo, independientemente de su familiaridad con el hockey.

Del Hielo a la Alfombra Roja

Recientemente, el «lettuce hair» ha dado el salto de la pista al glamour de la alfombra roja. Actores como Barry Keoghan, quien se prepara para interpretar a Ringo Starr, y Harry Styles, han adoptado este estilo, mostrando que la «lechuga» está en su mejor momento. Otros nombres como Brad Pitt y Austin Butler también han dejado su huella con cortes inspirados en este look vanguardista.

La Confianza que Aporta

El atractivo del «lettuce hair» no solo radica en su estética; los jugadores sienten que este estilo les brinda un extra de confianza. «No añade nada físico a tu rendimiento, pero el dicho ‘si luces bien, juegas bien’ definitivamente se aplica», comenta Ekroth. Por lo tanto, algunos incluso están optando por permanentes o decoloraciones para asegurar un «look lechuga» constante.

Con una creciente popularidad, queda por ver si esta tendencia seguirá creciendo y de qué manera Hollywood continuará explorando el «lettuce hair».