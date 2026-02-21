Narcopiloto revela la corrupción en la Fiscalía y cómo extorsionan a criminales: ‘Hay órdenes de arriba’

Una impactante acusación sacude el sistema judicial en Colombia: Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como alias "Manicomio", ha denunciado una red de corrupción en la Fiscalía General de la Nación.

En su testimonio, Ramírez Taborda supo cómo funcionarios judiciales extorsionaban a exnarcotraficantes y procesados por lavado de activos, manipulando sus casos a cambio de enormes sumas de dinero. Ocho personas ya han sido detenidas por su vinculación en esta trama, pero el denunciante advierte que otros individuos con poder continúan en libertad, dejando a las víctimas desprotegidas.

Funcionarios Complicados en la Extorsión

La red de extorsión, revelada por Ramírez, incluía empleados de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía. Estos funcionarios ofrecían a los afectados manipular sus expedientes judiciales y contrarrestar los avances en sus casos a cambio de pagos que superaban los mil millones de pesos.

Un Testimonio Desgarrador

Ramírez, un expiloto con antecedentes en narcotráfico, narró su espiral de extorsiones tras regresar a Colombia tras cumplir condena en EE. UU. “Regresar a Colombia fue el peor error de mi vida”, confesó. Relató cómo no sólo él, sino su familia, fue blanco de amenazas y acusaciones infundadas.

El Modus Operandi de la Red

El relato de Ramírez incluye tácticas de intimidación utilizadas por la red. Los funcionarios entregaban guiones detallados para asustar a las víctimas, resaltando el riesgo de encarcelamiento si no cumplían con sus exigencias. Además, utilizaban seguimientos y comunicaciones interceptadas para presionar a los inculpados.

Manipulación Judicial

Según el testimonio, los implicados en esta red también ofrecían expedientes manipulados, alterando pruebas clave para favorecer a los procesados a cambio de sobornos. Ramírez explicó que esto generaba falencias en los casos, haciendo que las pruebas se desvanecieran y permitiendo la elusión de condenas.

Impacto y Reacción del Estado

A pesar de las capturas de ocho personas, incluidas figuras del CTI, policía y supuestos abogados, Ramírez sostiene que la corrupción en la Fiscalía persiste. La protección para él y su abogada ha sido ineficaz, mientras que las intimidaciones continúan. “Siguen activos, y nosotros somos los perseguidos”, denunció.

Una Realidad Alarmante

El caso de Ramírez refleja la fragilidad del sistema judicial colombiano y la desesperación de aquellas personas que colaboran con la justicia. La sensación de abandono y la falta de garantías para las víctimas resaltan una problemática que necesita atención urgente por parte de las autoridades.