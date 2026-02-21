Guía Rápida: Cómo Se Convierte un Proyecto en Ley

Reforma Laboral de Javier Milei: El Camino hacia su Sanción Definitiva

Luego de su reciente aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma laboral impulsada por Javier Milei se aproxima a un paso crucial para volverse ley. ¿Qué sigue y cuándo se definirá su futuro?





El proyecto de reforma laboral, previamente aprobado por la Cámara de Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra, regresa al Senado debido a cambios introducidos por la Cámara Baja. Esto representa un nuevo desafío antes de que se logre su sanción definitiva.

Este viernes 20 de febrero, las Comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado se reúnen a las 10:00 para discutir los términos modificados. Esta convocatoria fue firmada por la líder de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el presidente de Presupuesto, Ezequiel Atauche.

Si el dictamen se aprueba, se programará una sesión en el Senado para el viernes 27 de febrero. En caso de obtener los votos necesarios, el proyecto podría convertirse en ley, tras haber recibido media sanción el 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra.

Por qué la urgencia del Gobierno

La administración busca finalizar este proceso antes del 1 de marzo, marcando el inicio del período de sesiones ordinarias por parte de Javier Milei.

Aspectos controversiales de la reforma

El principal cambio que ha desatado este vaivén legislativo es la eliminación del artículo 44. Este artículo garantizaba a los trabajadores imposibilitados por enfermedad o accidente no laboral el derecho a recibir el 50% de su salario durante un período de entre 3 y 6 meses, dependiendo de si tenían dependientes a su cargo.

Cambios significativos en el ámbito laboral

Modificaciones en la jornada laboral

La reforma establece nuevas pautas que permiten la creación de acuerdos escritos para compensar horas extras, dejando atrás el pago tradicional. Ahora, se implementa un sistema de “banco de horas” que sustituye las horas de trabajo adicionales por días libres compensatorios, estableciendo un mínimo de 12 horas de descanso entre turnos y 35 horas semanales.

Vacaciones y descanso

Se modifica el esquema actual de vacaciones, permitiendo fraccionarlas en períodos de al menos 7 días. Los trabajadores deberán tener su receso en verano, al menos cada tres años. Los empleadores tendrán que notificar con 30 días de anticipación, en comparación con los 45 días actuales, facilitando que el descanso se tome fuera del período habitual de octubre a abril.

Indemnizaciones y nuevo Fondo Laboral

Si bien las indemnizaciones por despido no se eliminan, su alcance será reducido. Ya no se incluirán ítems como aguinaldo, vacaciones o premios no mensuales en la cuenta de indemnización. Este sistema estará vinculado a la inflación con un incremento del 3% anual. Además, se creará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un porcentaje del salario de cada trabajador.

Negociaciones salariales y condiciones de empleo

Las negociaciones de salarios básicos se modificarán, dándole más espacio a los pagos por mérito y productividad. Los sueldos pueden abonarse en pesos, monedas extranjeras o en especie, incluyendo criptomonedas.

Servicios esenciales y derechos laborales

La reforma amplía la lista de servicios esenciales que deben garantizar un funcionamiento del 75% durante huelgas, afectando a sectores clave como telecomunicaciones y educación (excepto educación superior).

Iniciativas para combatir el trabajo informal

Se implementará un sistema de incentivos fiscales por cuatro años para patrones que contraten desempleados o monotributistas, además de abrir una ventana de seis meses para regularizar trabajadores no registrados.

Régimen de plataformas y derechos de trabajadores

Por primera vez, la reforma aborda a los trabajadores de plataformas digitales, permitiéndoles rechazar pedidos sin justificación, acceder a capacitación y asegurar el 100% de las propinas. Las plataformas deberán proporcionar un seguro de accidentes que cubra diversas eventualidades.