El líder de la IGJ refuta acusaciones de la AFA y señala un error en el comunicado

La Asociación del Fútbol Argentino enfrenta serias acusaciones por presuntas irregularidades en su administración, incluyendo la malversación de fondos. La Inspección General de Justicia (IGJ) exige aclaraciones.

El inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, expresó su asombro al recibir un reconocimiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio de la controversia por supuestas irregularidades administrativas. “Es increíble. Es el primer reconocimiento de que en los años anteriores no habían presentado nada”, declaró Vítolo en una entrevista transmitida por TN.

Las críticas surgen después de que la IGJ intimara a la AFA a responder por posibles irregularidades, incluyendo maniobras de lavado de dinero y malversación de fondos. Vítolo argumentó que la AFA ha utilizado en su comunicación oficial una imagen del antiguo edificio en la calle Viamonte, en lugar de la nueva sede en la provincia de Buenos Aires.

Aclaraciones sobre la Administración de la AFA

El funcionario sostuvo que la IGJ busca aclaraciones respecto a “gastos millonarios” que la AFA ha registrado en sus balances. “Nunca hemos dicho que los estados contables sean falsos, sino que necesitamos saber, por ejemplo: ¿Qué hay detrás de esos 17 millones de dólares en gastos de administración?”, enfatizó.

La Reacción de la AFA ante las Acusaciones

Frente a esta situación, la AFA emitió un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, desestimando las acusaciones y defendiendo su transparencia. En el texto, la entidad presidida por Claudio Chiqui Tapia sostiene que es “falso” que hayan evadido la comunicación de su cambio de jurisdicción o que este sea ilegal.

La AFA también asegura haber respondido en tiempo y forma a los requerimientos de información sobre sus ejercicios contables de 2017 a 2023, refutando las afirmaciones del inspector de justicia sobre su falta de colaboración.

Perspectiva del Inspector General

Vítolo dejó en claro que el procedimiento de notificación de la IGJ no incluye vistas previas, y que aquellas entidades que inician trámites están obligadas a mantenerse informadas sobre las solicitudes y el estado de los mismos. Según el inspector, la AFA debe ofrecer más detalles sobre sus gastos clasificados en rubros generales.

La controversia sigue en desarrollo…