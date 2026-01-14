Pesan 500 g y su precio inicia en $11,000

Descubre Capochetta: La Revolución de los Sándwiches a Pasos del Obelisco

En la vibrante Avenida Corrientes, donde el teatro y la gastronomía se entrelazan, surge Capochetta, una sandwichería que redefine la experiencia culinaria en Buenos Aires. Ideal para quienes buscan un bocado delicioso antes o después de un espectáculo.

Una Propuesta Innovadora en el Corazón de Buenos Aires

Capochetta llegó a una cuadra y media del Obelisco con la misión de ofrecer una opción rápida y sabrosa. Este nuevo local busca descentralizar la oferta gastronómica y promete una experiencia única, permitiendo disfrutar de sándwiches en la barra o en la vereda mientras se explora la ciudad.

Variedad de Sándwiches para Todos los Gustos

Con cuatro tipos de pan artesanal y una amplia gama de rellenos, los sándwiches de Capochetta son una explosión de sabor. Durante el verano, cada sándwich incluye una bebida, como agua, vermú, gaseosa o cerveza, lo que agrega un valor irresistible a la oferta.

Un Local con Encanto Italiano

Inaugurado el 5 de diciembre, Capochetta apunta a capturar la esencia de las tradicionales cantinas italianas. Mauricio Nunes, encargado del local, destaca que esta vibrante avenida nunca se detiene y que la propuesta culinaria puede atraer a todos: desde teatristas hasta oficinistas.

Una Historia que Inspira

El nombre Capochetta proviene de una historia real en Matera, Italia, donde un panadero, conocido como «Capochetta», comenzó a hacer sándwiches hace más de 60 años. Este legado de sabor auténtico llega ahora a la capital argentina.

Sándwiches que Enamoran

Los emparedados se presentan en variedad: desde el “Splendido”, que combina mortadela con pistacho y stracciatella hasta opciones vegetarianas como “Più Elvira”, que incluye zucchini y berenjenas. Todos ellos se destacan por sus abundantes y jugosos ingredientes, con un precio que se mantiene accesible.

Calidad en Cada Bocado

La calidad es una prioridad en Capochetta. Todos los panes son preparados de manera artesanal para garantizar frescura y textura. Así, cada sándwich es servido caliente, representando una oferta incomparable en la zona.

Un Espacio Único para Disfrutar

Aunque el local es pequeño, la atmósfera es vibrante. Los sándwiches pueden disfrutar en la barra, en mesas externas o llevándolos para continuar el paseo. Además, un ingenioso sistema de roldanas permite hacer llegar los pedidos calientes, convirtiendo el momento en una auténtica experiencia.

Más que Sándwiches

Además de sándwiches, Capochetta ofrece exquisitas papas fritas caseras y postres como tiramisú, perfectos para acompañar la experiencia gastronómica. Cada bocado promete ser un deleite que invita a regresar.

Ubicación: Avenida Corrientes 1282, CABA. Abierto todos los días de 11 a 01 AM. Síguenos en Instagram: @capochetta_