Un analista revela cuándo se espera la mayor caída de 2026

El analista Benjamin Cowen revela que la mayor criptomoneda podría enfrentar una caída significativa en los próximos meses. ¿Qué factores conducirán a esta situación?

Benjamin Cowen, un destacado analista del mercado cripto, advierte que Bitcoin aún no ha alcanzado su punto más bajo, y prevé que el momento crítico podría manifestarse a mediados de 2026.

Según Cowen, la actual volatilidad del mercado no refleja la verdadera tensión en el ciclo de las criptomonedas.

La confusión del corto plazo

El analista señala que el escenario actual es complejo y carece de dirección clara. «Este comportamiento es fruto de una especulación poco confiable», enfatiza, subrayando que sus análisis no buscan anticipar movimientos efímeros, sino revelan tendencias más amplias.

Un indicador clave en su estudio es el dominio de las stablecoins, que en ciclos pasados ha coincidido con caídas posteriores de activos de riesgo como Bitcoin.

Cowen sostiene que este índice presenta indicios de crecimiento. «Después de la actual fase de consolidación, parece plausible que el dominio de las monedas estables se incremente en los próximos meses», declaró en una reciente publicación en X (anteriormente Twitter).

Variables macroeconómicas y su influencia en Bitcoin

El contexto macroeconómico también juega un papel crucial. Cowen destaca que los indicadores de empleo y la actividad económica suelen impactar el valor de BTC.

Particularmente, hizo hincapié en que un aumento en las tasas de desempleo ha estado ligado a una debilitación de Bitcoin, mientras que la estabilización de estas variables precede a las recuperaciones.

Lecciones del ciclo de 2019

El analista compara la situación actual con el ciclo de 2019, donde Bitcoin alcanzó un pico sin euforia, describiéndolo como un «top apático». Este desinterés parece replicarse en la actualidad.

En esa época, el precio no sufrió un colapso abrupto, sino que experimentó una caída lenta y prolongada. Cowen prevé que este patrón se repita.

Expectativas para 2026

De cara al futuro, Cowen anticipa un rebote limitado antes de una nueva caída significativa. «Mi proyección indica que Bitcoin alcanzará un máximo macroeconómico más bajo a inicios del primer trimestre, seguido de un mínimo ligeramente inferior en el verano de 2026», comparte.

A pesar de su análisis, el experto reconoce la incertidumbre que caracteriza al mercado. «Es posible que el mercado despegue y tenga que retractarme», apunta, pero subraya que los datos actuales respaldan una perspectiva cautelosa.

Cowen también señala que, aunque las caídas son pronunciadas, cada ciclo presenta pérdidas relativamente menores. Este fenómeno indica una madurez del mercado, pero no descarta un ajuste prolongado.

Para él, la clave será ejercitar la paciencia. Considera que una consolidación lenta y profunda sería más saludable que movimientos extremos antes del próximo ciclo alcista.