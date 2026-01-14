Así continúa el verano en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Este miércoles, el clima se presenta caluroso y parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 26 y 30°C, y ráfagas de viento que superarán los 80 km/h.

Un Miércoles de Calor en la Región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para este miércoles 14 de enero una jornada marcada por el calor y fuertes vientos en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Desde la madrugada, la temperatura mínima alcanzará los 18°C, ambiente parcialmente nublado, y ráfagas del sudoeste que oscilarán entre 51 y 59 km/h. A medida que avance la mañana, se espera que el termómetro suba a 21°C.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando los 30°C, aunque el cielo se presentará bastante nublado. En este periodo, se pronostican ráfagas intensas de viento del oeste que podrían llegar a los 87 km/h. Al caer la noche, la temperatura descenderá a 21°C, con un cielo algo despejado y rachas de viento en torno a los 78 km/h.

¿Qué Nos Traerá el Jueves?

Para el jueves 15, se espera un notable descenso de temperatura en Comodoro y Rada Tilly. Las mínimas se situarán en 14°C, mientras que las máximas no sobrepasarán los 18°C. También se prevén ráfagas de viento que oscilarán entre 60 y 78 km/h y algunas lluvias aisladas durante la tarde. El resto del día, el cielo permanecerá variable.

El Tiempo en Otras Ciudades de Chubut

Esquel: Lluvias y Vientos

En Esquel, se anticipa un día ventoso e inestable. El cielo estará cubierto, con posibilidad de lluvias aisladas por la tarde y lloviznas hacia la noche. Las temperaturas variarán entre los 13°C y los 20°C, acompañadas por ráfagas de 60 a 87 km/h.

Trelew: Calor Abrasador

Por su parte, Trelew vivirá un día muy caluroso, con temperaturas que podrían llegar a los 34°C. El cielo variará de nublado a cubierto. Durante la madrugada, se presentarán ráfagas de 51 a 59 km/h, que disminuirán por la mañana. En la tarde, el viento se intensificará, y podrían registrarse algunas tormentas aisladas antes de que la noche llegue con ráfagas de hasta 87 km/h.

Puerto Madryn: Calor y Tormentas

Por último, Puerto Madryn anticipa un miércoles caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 35°C. A lo largo del día, el viento variará en intensidad, con ráfagas de 79 a 87 km/h en la noche, además de la posibilidad de tormentas aisladas por la tarde.