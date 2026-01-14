Video: Vienna Faces Ice Crisis as Danube Disrupts Shipping

La ciudad de Viena se prepara para enfrentar un intenso frío que ha llevado a las autoridades a actuar rápidamente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Prohibición parcial de sal: un enfoque preventivo

Los servicios urbanos han implementado una restricción parcial en la esparción de sal, vigente hasta el mediodía, para minimizar caídas en las vías públicas. Este aviso se debe a un pronóstico meteorológico que anticipa un frente frío con condiciones desafiantes.

Rescate en la ciudad: un llamado urgente a la atención médica

Durante las primeras horas de la madrugada hasta el mediodía, los equipos de emergencia han atendido a 65 personas que sufrieron accidentes por resbalones. Los informes indican lesiones que varían desde contusiones hasta fracturas, lo que evidencia la gravedad de la situación.

Impacto en el Danubio: medidas para proteger a la navegación

Las bajas temperaturas han afectado al río Danubio, provocando la formación de hielo. Para garantizar la seguridad de las embarcaciones de crucero que pasan la temporada invernal en el puerto de Viena, se han comenzado a romper bloques de hielo de forma preventiva.

El regreso del rompehielos

El rompehielos MS Eisvogel, que había permanecido inactivo en los últimos inviernos suaves, ha sido puesto nuevamente en funcionamiento. Con temperaturas que rondan los seis grados bajo cero, el hielo puede acumularse hasta diez centímetros en un solo día, haciendo que la embarcación sea esencial para el mantenimiento de las rutas acuáticas.