En venta: El icónico ‘Chalet del Cielo’ frente al Obelisco

La emblemática terraza que alberga el inusual Chalet Díaz en Buenos Aires vuelve a estar a la venta, ofreciendo una oportunidad irresistible para quienes buscan convertirse en parte de la historia de la ciudad.

Ubicado en la calle Sarmiento, este histórico inmueble era la sede de Muebles Díaz, un edificio de estilo francés que abarca más de 10.300 metros cuadrados de construcción. De estos, aproximadamente 7.500 m² son actualmente rentables, como confirmó la agencia Noticias Argentinas.

El inmueble se compone de nueve pisos de oficinas, un subsuelo, una planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores, ofreciendo múltiples posibilidades para su uso.

Un vistazo al Chalet Díaz

El Chalet Díaz, que corona la estructura, destaca por su estilo normando con techos de tejas, inspirado en la clásica arquitectura de Mar del Plata. Este chalet fue erigido en 1927 por Rafael Díaz, un inmigrante español y fundador de Muebles Díaz, cuando la Avenida 9 de Julio aún no había sido ensanchada y el Obelisco no existía.

El chalet cuenta con cinco ambientes, un altillo y dos terrazas, sumando un total de 200 metros cuadrados cubiertos. Además, conserva gran parte de sus elementos originales, como pisos de pinotea, ventanales y luminarias de época, lo que añade un valor histórico inestimable.

Reconocido como Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, el chalet debe respetar normas estrictas en cuanto a modificaciones, accesibilidad y seguridad, asegurando su preservación para futuras generaciones.

La historia de Rafael Díaz

Rafael Díaz llegó a Argentina siendo apenas un niño, solo acompañado por su madre. Desde joven, trabajó en el comercio de telas, enfrentando desafíos que forjaron su carácter y habilidades empresariales. Tras múltiples empleos en la industria, finalmente encontró su camino en el negocio de muebles, destacándose por su capacidad para triplicar ventas.

El Chalet Díaz fue originalmente diseñado como un refugio durante sus agotadoras jornadas laborales. Tras su fallecimiento en 1968, la mueblería continuó operando hasta 1985, cuando cerró sus puertas.

Díaz no solo dejó su huella en el mundo de los muebles, también fue propietario de propiedades significativas en la Avenida Corrientes, del Teatro Buenos Aires y del Club Atlético Muebles Díaz, entre otros activos importantes.

Este regreso al mercado del Chalet Díaz es una invitación a ser parte de la rica historia de Buenos Aires.