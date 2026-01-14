Inflación en aumento en diciembre: Caputo defiende el plan económico

El último informe del INDEC revela que la inflación de 2025 cerró con el índice más bajo en ocho años, desafiando las expectativas del mercado y generando celebraciones en el gobierno.

Un Cilindro de Éxitos: Celebraciones en el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, no ocultó su entusiasmo al anunciar que la inflación de diciembre fue del 2,8%, lo que llevó la variación interanual a 31,5%. Este resultado, mucho más favorable de lo que se anticipaba, marca el cierre de un año notable para la economía argentina.

Factores Clave de la Desinflación

Caputo destacó que la desaceleración de la inflación es el resultado de un programa de estabilización eficaz que incluye un superávit fiscal, un control estricto de la masa monetaria y la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estos elementos han sido fundamentales para alcanzar la desinflación deseada.

Desafíos en el Camino

A pesar de los logros, el gobierno enfrenta retos significativos. Caputo mencionó que la dolarización alcanzó cerca del 50% del M2, reflejando la incertidumbre política que persiste en el país. No obstante, esta situación no logró frenar la tendencia a la baja en la inflación.

Cambio en el Contexto Económico

Desde el gobierno se enfatiza que la disminución de la inflación en 2025 es aún más notable dado el contexto de ajustes de precios regulados y la necesidad de corregir los precios relativos, factores que históricamente dificultaron el control inflacionario en Argentina.

Proyecciones Futuros

Caputo reafirmó el compromiso del gobierno con la estabilidad macroeconómica y la intención de erradicar definitivamente la inflación, lo que es crucial para sentar las bases de un crecimiento sostenible a largo plazo.

Inflación Comparativa: 2017 vs 2025

Mirando al Pasado

Realizando un análisis comparativo entre 2017 y 2025, se pueden observar similitudes y diferencias marcadas:

2017

– Inflación anual: 24,8%

– Régimen económico: metas de inflación y tipo de cambio administrado

– Contexto: ajuste tarifario parcial, menor corrección de precios

– Resultado: último año con inflación por debajo del 30%

2025

– Inflación anual: 31,5%

– Inflación en diciembre: 2,8% mensual

– Régimen económico: enfoque en superávit fiscal y flotación cambiaria

– Contexto: significativo reacomodamiento de precios y mayor dolarización

– Resultado: menor inflación anual desde 2017