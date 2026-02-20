El Ministerio de Sturzenegger: El único que financió sueldos del Banco Nación

La reciente desregulación del sistema de pago de haberes a estatales no ha significado el fin del predominio del Banco Nación, que conserva la mayoría de las cuentas.

En un movimiento significativo, el Gobierno argentino ha intentado diversificar la gestión de sueldos públicos, aunque el Banco Nación sigue siendo el principal jugador en este campo. A través de un nuevo acuerdo, se han habilitado ocho entidades bancarias, sin embargo, el banco público ha logrado conservar un alto porcentaje de las cuentas estatales.

La Iniciativa del Gobierno para Diversificar Bancos

En abril de 2025, se formalizó una medida mediante la Decisión Administrativa 9/2025, que permitió a otras entidades, como Credicoop, Patagonia, Santander y BBVA, gestionar cuentas de sueldos del sector público por tres años, con una opción de prórroga. Este anuncio buscaba mejorar la competencia en el servicio financiero y brindar mejores condiciones a los trabajadores estatales.

Mantiene Dominio en Cuentas Públicas

A pesar de estos cambios, el Banco Nación logró conservar el 95% de las cuentas que maneja para el «Servicio de Pago de Haberes de la Administración Pública Nacional». Este resultado demuestra que los organismos públicos aún confían en la solidez y la oferta del banco público.

Resultados de la Licitación y Nuevos Cambios

La reciente licitación pública vio al ICBC como el ganador en la adjudicación de cuentas de sueldos para el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger. Mientras que el ICBC se hizo con las cuentas, aquellos que prefieren seguir usando el Banco Nación también tienen esa opción.

Fintech y su Impacto en el Mercado

Este cambio en la gestión de sueldos coincide con el interés creciente de las fintechs para ingresar al mercado de cuentas sueldo. Sin embargo, su ambición se vio afectada tras algunos reveses en el Senado relacionados con la reforma laboral, lo que dejó en duda su futuro en este sector altamente competitivo.