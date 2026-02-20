Aerolíneas Argentinas realiza vuelo especial para turistas varados en Florianópolis

A través de un comunicado oficial, Aerolíneas Argentinas informó que un vuelo especial partirá hacia Buenos Aires, destinado a los compatriotas que se encuentran en Florianópolis tras el paro general.

Ante la situación de cientos de argentinos varados en la ciudad brasileña debido a las recientes medidas de protesta, Aerolíneas Argentinas ha tomado la decisión de lanzar un vuelo especial para facilitar su regreso. Este vuelo saldrá a la medianoche del sábado 21 de febrero, proporcionando una alternativa a aquellos que han quedado atrapados durante el paro general.

Según lo señalado por la compañía, la autorización de la autoridad aeronáutica local es indispensable para operar este tipo de vuelos internacionales, lo cual ha sido solicitado para garantizar el traslado de los pasajeros.

Impacto del Paro General

Este paro general, convocado por la CGT, ha tenido un efecto considerable en el transporte a nivel nacional, dejando a muchos viajeros en una situación vulnerable. En el caso específico de Aerolíneas Argentinas, la compañía se vio obligada a cancelar 255 vuelos, lo que afectó a aproximadamente 31,000 pasajeros y generó una pérdida económica de alrededor de 3 millones de dólares.

Lo que más preocupa es que numerosos pasajeros, como los del vuelo AR1209, se encontraron sin información y con pocas alternativas sobre su regreso. La situación se complicó aún más económicamente, ya que los turistas han tenido que cubrir por su cuenta los gastos de alojamiento y alimentación, sin que la aerolínea se haga cargo de estos costos en este caso específico.

Alternativas para los Pasajeros

Aerolíneas Argentinas está coordinando esfuerzos con otras aerolíneas para ofrecer alternativas a los pasajeros afectados, facilitando la continuidad de sus itinerarios. La empresa afirma estar trabajando arduamente para mitigar las consecuencias de este paro, que ha impactado su operación en un momento crítico durante la temporada alta de verano.

Con estas acciones, la compañía busca recuperar la confianza de sus clientes y asegurar un retorno seguro para aquellos que se encuentran en el exterior.