Imágenes del Paquete Bomba que Explotó en la Escuela de Gendarmería

Una explosión sacudió este viernes el edificio de la Escuela Superior de Gendarmería, ubicado en Paseo Colón 533, dejando a cuatro agentes heridos, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras en brazos y tórax. La rápida respuesta de las autoridades permitió evacuar a unas 320 personas que se encontraban en la zona.

Detalles del Incidente

El estallido ocurrió en horas de la mañana, provocando conmoción entre los trabajadores y vecinos del área. Los agentes heridos recibieron atención médica inmediata y su estado es estable. Las investigaciones ya han comenzado para determinar las circunstancias bajo las cuales se produjo la explosión.

Operativo de Evacuación

Tras la explosión, se activó un protocolo de seguridad que permitió la evacuación eficaz de aproximadamente 320 personas, que incluida personal administrativo y de seguridad. El área fue acordonada por efectivos de la Gendarmería y otras fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de la comunidad.

Reacciones y Consecuencias

El suceso ha generado una ola de preocupación en la sociedad, resaltando la vulnerabilidad de instalaciones gubernamentales. Las autoridades locales han informado que se implementarán medidas adicionales de seguridad en el área para evitar futuros incidentes.