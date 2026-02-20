Alcalde de Ohio arrestado por cargos de voyeurismo tras incidentes con ropa interior de una niña

Un alcalde republicano de Ohio enfrenta graves acusaciones tras ser grabado en un acto perturbador. La situación ha generado un gran revuelo en la comunidad y plantea serias interrogantes sobre su conducta.

Wesley Dingus, de 48 años, alcalde de Butler, está en el centro de un escándalo tras un informe de la Oficina del Sheriff del condado de Richland que revela inquietantes detalles sobre su comportamiento hacia una menor de edad que se alojaba en su casa.

Detalles de las acusaciones

Las alegaciones surgieron luego de que la adolescente, quien había instalado una cámara oculta en su habitación, capturara imágenes comprometedores. El 13 de enero, recibió alertas de movimiento que indicaban que se habían realizado grabaciones. Según las autoridades, el video mostraba a Dingus olfateando al menos cuatro pares de ropa interior de la joven durante varios segundos y tocándose la entrepierna sobre su ropa.

Intervención de las autoridades

El mismo día del incidente, los Servicios para Niños del condado de Richland enviaron el informe a la policía. Posteriormente, un oficial entrevistó a la menor en su escuela. Aunque se programó una reunión con Dingus para discutir los cargos, su abogado aconsejó cancelar el encuentro, y el alcalde fue arrestado un mes después, el 13 de febrero.

Primera aparición ante la justicia

Dingus compareció ante el tribunal el jueves y se declaró no culpable. Fue liberado tras pagar el 10% de una fianza de $10,000, bajo la condición de llevar un monitor GPS y de no acercarse a la acusadora.

Un historial problemático

El caso fue enviado a la oficina de un fiscal local el 26 de enero, y después de recibir asesoramiento, los fiscales presentaron dos citaciones judiciales por voyeurismo. Además, Dingus, quien asumió el cargo de alcalde en 2022, ya había enfrentado problemas legales en agosto, siendo acusado de golpear a un sospechoso en fuga con su vehículo en un incidente separado.

Los habitantes de Butler están siguiendo de cerca este caso que no solo afecta la reputación de su alcalde, sino que también despierta preocupación sobre el bienestar de los jóvenes en la comunidad.