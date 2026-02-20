Video Impactante: Motociclista Acribilla a Golpes a Automovilista en Pleito de Tráfico

Un violento conflicto de tránsito cobró una vida en Berazategui, cuando un altercado entre un motociclista y un automovilista terminó en tragedia. La situación, registrada por testigos y difundida en redes, ha conmocionado a la comunidad.

Un Accidente que Derivó en Homicidio

La trágica pelea se desencadenó el jueves a las 18 horas, en la intersección de la avenida Luis Agote y la calle 366, en Ranelagh. El choque inicial involucra a un Chevrolet Corsa y una moto Honda, pero pronto se tornó en una violenta confrontación.

Detalles del Conflicto

Después del impacto, Andrés, el conductor del auto, salió del vehículo empuñando un palo y se dirigió hacia Elías, de 25 años, el motociclista involucrado. En un momento de tensión, Elías reaccionó golpeando a Andrés en la cara, provocando que este cayera al suelo.

Intervención de Emergencia y Resultado Fatal

A pesar de la rápida llegada de una ambulancia del SAME y efectivos policiales, los médicos declararon que Andrés no tenía signos vitales al llegar. La causa de su muerte aún será determinada por una autopsia, que evaluará si fue el impacto del suelo o los golpes lo que causó su fallecimiento.

Detención y Proceso Judicial

Elías fue aprehendido y trasladado a la Seccional Segunda de Ranelagh, donde la causa fue caratulada como «homicidio» y ya está bajo la jurisdicción de la Justicia de Berazategui.

Pruebas Visuales Cruciales

Dos videos capturados por testigos son considerados fundamentales en la investigación. En uno de ellos, se observa al motociclista pateando la puerta del auto mientras Andrés permanece dentro, exigiendo respuestas. En el otro, la escalofriante secuencia muestra cómo la pelea se intensifica con Andrés utilizando el palo, culminando en los golpes fatales.