Tesla integra Starlink y el asistente Grok en sus autos eléctricos

Las últimas incorporaciones de Tesla prometen transformar la experiencia de los conductores, posicionando a la compañía a la vanguardia del mercado de vehículos eléctricos.

Conectividad Satelital de Starlink: Navega sin Límites

La llegada de Starlink a los automóviles Tesla marca un hito en la conectividad automotriz. Esta tecnología permitirá a los usuarios disfrutar de Internet de alta velocidad, incluso en zonas con escasa cobertura móvil.

Esta mejora es crucial para funciones como:

Navegación en tiempo real

Actualizaciones de software de manera remota

Acceso a servicios de entretenimiento a bordo

Elon Musk ha señalado que la colaboración entre Tesla y Starlink —ambas bajo el ala de SpaceX— garantiza una conectividad más confiable para todos los conductores.

Esta iniciativa se basa en una patente presentada recientemente, que detalla cómo Tesla planea integrar la conexión satelital de forma nativa en sus vehículos. El diseño incluye un techo fabricado con materiales que permiten la radiofrecuencia, evitando la necesidad de dispositivos externos.

Tesla se prepara para llevar Internet satelital a sus coches eléctricos.

Grok: Un Asistente Inteligente al Volante

En paralelo, Tesla ha comenzado a implementar Grok, su asistente conversacional de inteligencia artificial desarrollado por xAI. Esta herramienta ha sido incluida en la última actualización de software en sus autos en Europa.

Grok permite a los conductores interactuar de manera natural con su vehículo, facilitando tareas como:

Establecer destinos de navegación mediante comandos de voz

Acceder a información contextual sin distracciones

Este asistente ya está disponible en países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Suiza, Austria, Italia, Francia, Portugal y España, con planes de expansión a otros mercados europeos.

Grok revoluciona la forma de interactuar con los vehículos Tesla en Europa.

Una de las características más innovadoras de Grok es su capacidad para modificar rutas en tiempo real, ajustándose a:

Condiciones de tráfico

Disponibilidad de estaciones de carga

Paradas específicas requeridas

Con estas mejoras, Tesla se posiciona como el primer fabricante en ofrecer un sistema de navegación que se adapta dinámicamente durante la conducción, reforzando su compromiso de integrar inteligencia artificial en la experiencia de manejo.