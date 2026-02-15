El Nuevo Código Penal que Transformará la Justicia

El presidente argentino, Javier Milei, mantiene firme su compromiso con las reformas propuestas, desestimando las críticas por las modificaciones aceptadas en el Senado para la reforma laboral. Su capacidad de negociación busca consolidar el apoyo y dividir a la oposición.

Reforma laboral y negociaciones

Javier Milei ha tomado una postura defensiva ante cualquier cuestionamiento sobre los cambios realizados en la reforma laboral aprobada por el Senado. Aunque inicialmente hubiera preferido un enfoque más contundente para afectar las «cajas de los gremios», reconoce que estas concesiones eran necesarias para contenido a los reclamos de la CGT durante las recientes manifestaciones, y para separar a los grupos opositores.

Acciones en el ámbito penal

En un contexto similar, el presidente también ha impulsado el nuevo Régimen Penal Juvenil. Aunque su deseo era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la decisión de establecerla en 14 permitió obtener un respaldo significativo en la Cámara de Diputados, evitando así tensiones adicionales dentro del peronismo. Desde la Casa Rosada se argumenta que este enfoque no implica debilidad, sino una determinación firme para avanzar en reformas estructurales que son imprescindibles para el país.

Apoyo popular hacia las reformas

Recientes encuestas revelan un fuerte respaldo hacia la agenda reformista de Milei. Según un estudio de la consultora Opinaia, el 76% de los entrevistados apoya la implementación de reformas estructurales. Esta validación ha incentivado al gobierno a acelerar la reforma del Código Penal, otra de las promesas de campaña del presidente.

Planteo de reformas prioritarias

Desde el círculo cercano a Milei, se señala que la reforma del Código Penal será una de las prioridades del primer trimestre del año. Esta iniciativa busca modernizar un código que data de 1921, adaptándolo a los desafíos actuales. Los especialistas también han participado en su elaboración para garantizar que sea adecuada y efectiva en la lucha contra el delito.

Endurecimiento de sanciones

El proyecto contempla un endurecimiento de las penas para delitos graves como homicidios, robos y narcotráfico, además de introducir figuras como el «ecocidio». También se destaca que el 82% de los delitos incluirá penas de prisión efectiva, lo que refleja un cambio en la postura del gobierno sobre la justicia penal.

Batalla cultural y política

Esta propuesta no solo está dirigida a mejorar el sistema penal, sino que también busca revitalizar el debate cultural sobre la criminalidad en Argentina, contrastando la política de «tolerancia cero» con enfoques más permisivos. Milei enfatiza que la próxima discusión en el Congreso mostrará claramente quiénes están del lado de las víctimas y quiénes favorecen a los delincuentes.

El presidente planea presentar formalmente el proyecto al Congreso en marzo, tras la apertura de sesiones ordinarias, marcando así el inicio de un periodo crucial para su administración.