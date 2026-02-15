Las impactantes imágenes de Tobías, el niño argentino arrastrado por la lluvia en Paraguay

La búsqueda de Tobías Suárez, el niño de 12 años que desapareció en San Lorenzo, Paraguay, intensifica su giro tras la aparición de videos cruciales. El pequeño fue arrastrado por un raudal durante las fuertes lluvias del viernes pasado.

Detalles Clave de la Investigación

Las cámaras de seguridad de una estación de servicio revelan a Tobías cruzando una calle completamente inundada y conversando con un empleado mientras se protegía de la tormenta con un paraguas viejo. Este nuevo elemento surge en el contexto de una intensa búsqueda que lleva más de 48 horas, involucrando a bomberos y alrededor de 350 efectivos de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y Prefectura Naval paraguaya.

Imágenes que Marcan el Rumbo de la Investigación

Los videos, difundidos el domingo, muestran al niño vestido con una remera de mangas cortas y pantalones cortos, usando ojotas. Durante su conversación con el playero, también se aprecia como Tobías se ajusta una gorra verde. Tras interactuar, se fue hacia una calle lateral donde fluía un caudal significativo de agua.

Hallazgos Relevantes

Según el medio paraguayo ABC, los investigadores encontraron la gorra que Tobías llevaba puesta en el video. Este hallazgo fue fundamental para dirigir las búsquedas hacia zonas específicas, abarcando aproximadamente nueve kilómetros desde el barrio Tayazuapé hasta el arroyo Aratirí.

Contexto Familiar de Tobías

El padre de Tobías, Reinaldo Suárez, originario de Paraguay, y su madre, argentina, se mudaron hace tres años en busca de un clima más favorable para la salud del niño, quien padece asma. En declaraciones a medios locales, Suárez evitó comentar sobre rumores de que su hijo salió de casa para vender empanadas.

Versiones Contradictorias sobre su Desaparición

El padre mencionó que el niño había salido para comprar café durante la tormenta. Sin embargo, los testigos indican que pudo haber sido arrastrado por el raudal hacia tubos de desagüe vinculados a un arroyo, parte de una obra de encauzamiento de aguas de lluvia que se está realizando desde diciembre.

Reinaldo relató que, al enterarse de que su hijo había salido bajo la lluvia, salió a buscarlo de inmediato, aunque ya era demasiado tarde. La comunidad continúa unida en la búsqueda, esperando noticias esperanzadoras sobre Tobías.