El oro y la plata caen tras la decisión de Trump

La reciente candidatura de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal de EE. UU. ha provocando una caída abrupta en los precios del oro y la plata, generando incertidumbre en los mercados.

Caída Drástica en los Precios del Oro y la Plata

Los precios del oro y la plata se desplomaron un 26% y un 8%, respectivamente, tras conocerse que el presidente Donald Trump respalda a Kevin Warsh para liderar la Reserva Federal. El oro cayó a USD 4,895 por onza, mientras que la plata se hundió a USD 85.18.

Razones Detrás del Colapso

Los analistas señalan que las caídas se deben tanto a la toma de ganancias por parte de los inversores como a la expectativa de correcciones tras un rally que había llevado a los metales a máximos históricos. Este mes, el oro había alcanzado cotizaciones récord, pero ahora enfrenta un ajuste significativo.

El Contexto del Mercado

El dólar, que había estado debilitándose durante el año, experimentó un ligero repunte. Sin embargo, sigue reflejando una baja aproximada del 1% en el acumulado del año. Por otro lado, el oro aún muestra un incremento del 12% en enero, marcando su sexto mes de subidas consecutivas.

Expectativas y Efectos de la Candidatura de Warsh

Los analistas de Commerzbank AG, citados por Bloomberg, consideran que la magnitud de la corrección sugiere que los inversores estaban en busca de oportunidades para concretar ganancias tras los recientes aumentos de precios. La posibilidad de la presidencia de Warsh parece haber desencadenado este movimiento de capital.

Rendimiento de los Metales en 2025

En el contexto de 2025, el oro muestra un crecimiento del 63%, mientras que la plata se destaca con un asombroso aumento del 145%. Factores como los recortes de tasas de interés y un dólar más débil están influyendo significativamente en estos mercados.