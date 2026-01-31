Rubén Rada: “Busco disfrutar y hacer reír a la gente”

Disfrutar de un show de Rubén Rada es experimentar una fiesta de música y emociones. A sus 82 años, este icónico artista uruguayo mantiene viva la esencia de sus años dorados con nuevas propuestas que deslumbran a sus seguidores.

Rubén Rada, conocido cariñosamente como el “Negro”, tiene a su público listo para dos noches inolvidables en Buenos Aires. El 18 y 19 de febrero, a partir de las 21:00 horas, se presentará en La Trastienda, donde resonarán clásicos como “Quién va a cantar”, “Cha Cha Muchacha”, y “Candombe para Gardel”. Este repertorio es un homenaje a su trayectoria y va más allá de sus discos, reflejando su conexión con el público.

Un Recorrido por Su Trayectoria Musical

Desde sus inicios a los 10 años, Rada ha dejado huella en la música uruguaya y argentina. Recordando sus primeros pasos, relatará anécdotas de su infancia en la comparsa de negros y lubolos Morenada. “Era un negrito de San Telmo que amaba el candombe”, dice Rada, reflejando su profunda conexión con sus raíces.

Un Encuentro con la Historia

Rada ha colaborado con leyendas como Adolfo Stray, y ha sido parte fundamental de grupos innovadores como Opa y El Kinto. Su evolución musical se ha nutrido de una amplia variedad de estilos, permitiéndole grabar más de tres décadas de canciones icónicas, desde “Muriendo de plena” hasta “Mi país”. Su capacidad de reinvención lo ha llevado a explorar nuevos horizontes, colaborando recientemente con artistas contemporáneos que invitan a las nuevas generaciones a disfrutar de su música.

La Renovación y el Presente

Lejos de buscar renovar su estilo, Rada se enfoca en disfrutar y divertir a su audiencia. “Quiero que la gente se divierta y cantemos juntos”, enfatiza mientras mira hacia el futuro, emocionado de compartir el escenario con sus hijos. Su esposa, Patricia, ha asumido el rol de representante, llevándolo hacia nuevas aventuras musicales con Los Auténticos Decadentes, prometiendo un disco que promete ser un éxito.

Un Legado Musical que Trasciende Generaciones

Reflexionando sobre su trayecto, Rada destaca la importancia de la conexión con el público. “Aún hoy, jóvenes artistas como Trueno me invitan a colaborar. Mi público se ha renovado, y eso es un regalo de la vida”, comparte con gratitud. Su influencia en la música va más allá de sus canciones; ha abierto caminos para nuevas expresiones, combinando lo clásico con lo contemporáneo.

Con una trayectoria repleta de momentos inolvidables y un amor inquebrantable por su arte, Rubén Rada sigue siendo un referente no solo en su país natal, sino también en todo el continente. El 18 y 19 de febrero, La Trastienda será el escenario donde su música y energía contagiosa llenarán el aire, recordándonos que, tras más de seis décadas, el espíritu de Rada sigue intacto.