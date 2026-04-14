El padre de Ángel López critica a la madre biológica por su falta de cuidado

Tragedia en Comodoro Rivadavia: El clamor de un padre por justicia tras la muerte de su hijo

Luis López, el padre de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, alza su voz contra la madre biológica, a quien acusa de ser responsable de la tragedia por no haber protegido al pequeño.

En un emotivo relato, Luis López no ha podido contener su dolor y ha señalado a Mariela Altamirano, la madre del niño, como la principal culpable de la serie de abusos sufridos por su hijo. “Mi hijo era un angelito, sufría golpes por capricho de ella”, declaró el padre, sugiriendo que la felicidad del niño le resultaba intolerable.

Un pasado violento

Mariela Altamirano y su pareja actual, Maicol González, se encuentran detenidos ante la grave acusación de homicidio agravado. En una entrevista con TN, Luis expresó su incredulidad ante el accionar de la madre: “No comprendo cómo una mujer puede haber hecho esto”.

Acusaciones contundentes

En su conversación con Radio Mitre, la emoción de Luis se intensificó. “Se lo llevaron para matarlo”, afirmó, haciendo hincapié en que no se brindó el cuidado necesario al pequeño. El padre denunció una falta de protección que resultó en el brutal golpe que puso fin a la vida de su hijo.

Un niño en el olvido

La madre biológica, según testimonios, había abandonado a su hijo poco después de su nacimiento, regresando a Chubut en 2025. Lorena Andrade, la pareja actual de Luis y quien se considera «madre de crianza» del niño, reveló que el pequeño no conocía a su madre biológica: “Le decía Mariela. No sabía quién era”, explicó.

Cierre de posibilidades

López cuestionó las decisiones legales que permitieron a Altamirano recuperar la custodia, a pesar de su historial por maltrato que incluye la pérdida de la tenencia de otro hijo. “Lo llevaron a una pocilga, donde vivió meses de horror”, lamentó el padre.

La trágica noche de Pascuas

Ángel perdió la vida en la medianoche del domingo de Pascuas en un centro asistencial tras haber sufrido 22 golpes en la cabeza. La autopsia reveló la cruel realidad de las agresiones, lo que llevó a Luis a pedir justicia con fervor. “Las pruebas están ahí: el video y los informes médicos son irrefutables”, enfatizó, mostrando su determinación por lograr que se haga justicia.

Esperanza en la Justicia

Tras la detención de Altamirano y su pareja, Luis ha empezado a encontrar un poco de paz. Asegura que tiene la fe intacta en que las autoridades actuarán en consecuencia. “Él está arriba ayudándonos”, manifestó, reflejando un amor y compromiso inquebrantable hacia su hijo.