Pedro Gaite: ‘La economía crece, pero se pierde empleo y los salarios bajan’

La situación que atraviesa el sector industrial argentino se torna cada vez más crítica. Expertos advierten sobre una caída alarmante en la producción que amenaza el futuro de empresas y empleos en el país.

Argentina se encuentra en una encrucijada económica, según el economista Pedro Gaite. Recientes datos revelan una preocupante tendencia de declive en la producción industrial que no puede sostenerse por más tiempo. “La situación es muy compleja y se ha ido profundizando en las últimas semanas”, afirmó Gaite, haciendo eco de un ambiente de incertidumbre para la industria nacional.

Producción Crítica en Sectores Clave

Gaite subrayó que industrias esenciales, como la automotriz, metalúrgica y textil, están operando a menos del 30% de su capacidad. Esta crisis no solo afecta a las empresas, sino que también se traduce en cierres y desempleo. “Esta situación insostenible munida de factores adversos, presiona cada vez más a las empresas”, argumentó.

Crecimiento Económico vs. Realidad Cotidiana

El economista sostiene que hay una desconexión alarmante entre la supuesta expansión de la economía y la realidad que vive la población. “El crecimiento se da en cifras, pero se destruyen empleos y los salarios se reducen, creando la sensación de que las condiciones de vida son cada vez peores”, aseguró.

Además, advirtió sobre una tendencia que podría acentuarse: “El crecimiento no mejora las condiciones de vida”, lo que reabre el debate sobre la efectividad del actual modelo económico.

Endeudamiento Familiar y Límites al Consumo

El poder adquisitivo se ve afectado no solo por la caída de la producción, sino también por un creciente endeudamiento en las familias argentinas. “El crédito ha dejado de ser un impulso al consumo; muchas familias se ven obligadas a endeudarse solo para mantener un nivel mínimo de gastos”, explicó Gaite.

Esta situación está empezando a reflejarse en un aumento de la morosidad, ahora en niveles alarmantes. “La morosidad ha superado el 26% en billeteras virtuales, un signo preocupante que afecta a toda la cadena de pagos”, destacó, agregando que esta dinámica también limita la estabilidad financiera.

Un Ciclo Vicioso Difícil de Romper

Gaite describió un ciclo vicioso y difícil de revertir: “El ajuste fiscal provoca una caída en la recaudación, lo que a su vez lleva a más ajustes y menos actividad”, indicó.

Incluso, un eventual orden macroeconómico, según Gaite, no garantiza mejoras en el campo social. “Incluso si la economía se estabiliza, se pueden generar problemas estructurales en términos de empleo e ingresos”, concluyó, enfatizando la necesidad de una revisión profunda del actual esquema económico.