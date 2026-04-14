Alberto Fernández solicita anular su procesamiento por el caso Seguros, pero el fiscal se opone

El ex presidente enfrenta una importante batalla legal tras el rechazo de su solicitud para anular las acusaciones que sobrevuelan su figura, acusaciones que podrían llevarlo a un juicio por corrupción.

El ex mandatario Alberto Fernández busca que la Cámara Federal de Casación Penal revoque el procesamiento en su contra por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Sin embargo, el fiscal Raúl Plee desestimó los argumentos de su defensa, manteniendo la decisión de avanzar con el proceso.

Un Caso en Desarrollo

La causa, que se inició tras una investigación periodística, ha señalado a Fernández por negociaciones incompatibles con su cargo. Se le atribuye haber firmado un decreto cuestionado que facilitó la creación de 45 contratos, así como la intervención de 25 intermediarios de seguros, lo que permitió el pago de comisiones exorbitantes.

Denuncias de Desvío de Fondos

La acusación revela un esquema en el que se afirma que un grupo de individuos organizó una «estructura criminal» para canalizar fondos públicos hacia intereses privados. Las comisiones pagadas a intermediarios alcanzaron la alarmante cifra de 3.364 millones de pesos.

La Confirmación de Procesamientos

El 23 de febrero, la Sala IV de la Casación Federal validó los procesamientos de diez personas vinculadas a este escándalo. Los delitos centrales en este caso incluyen administración fraudulenta y negociaciones incompatibles, todos ligados a un enredo de corrupción que pone en entredicho a la administración pasada.

Intermediarios y Beneficios Económicos

Dentro del esquema, Héctor Martínez Sosa, un amigo cercano de Fernández, recibió el 59,6% de las comisiones pagadas. El fiscal ha indicado que el análisis de los testimonios propuestos por la defensa será crucial en las futuras decisiones judiciales.

Revisión en el Tribunal

La defensa argumentó que el procesamiento se basó en una interpretación errónea de la ley, poniendo en riesgo los derechos de Fernández. A pesar de los planteamientos, el fiscal Plee reafirmó la validez de las decisiones previas, argumentando que la defensa no presentó fundamentos sólidos para anular el procesamiento.

La Estrategia de Defensa

La abogada de Fernández, Mariana Barbitta, destacó que la decisión de confirmación se realizó a pesar de que el representante del Ministerio Público Fiscal sugirió la falta de mérito en el caso. Sin embargo, el fiscal Plee defendió la decisión y pidió la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la defensa.

Un Esquema Complejo de Corrupción

La acusación sostiene que desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023, Fernández y otros operaron en un sistema de recaudación de fondos irregulares, usando el direccionamiento en la contratación de seguros en el Estado. Con la connivencia de varios brokers de seguros, se benefició a un reducido grupo de intermediarios, lo que pone de manifiesto la magnitud del presunto delito.

Beneficiarios del Sistema

Los informes indican que las comisiones generadas superaron los 2.297 millones de pesos, representando un alto porcentaje del total de comisiones pagadas a intermediarios durante su gestión. A medida que avanza el caso, la atención se centra en cómo se desarrollarán los próximos pasos judiciales.