Pomelo realiza el primer pago agéntico a través de ChatGPT

Con un innovador hito, Pomelo se convierte en la primera fintech local en realizar pagos agénticos a través de ChatGPT, marcando un avance significativo en el ámbito de las finanzas digitales en Argentina y la región.

Pomelo, la fintech argentina, ha llevado a cabo el primer pago agéntico utilizando tarjetas desde el entorno de ChatGPT. Este acontecimiento no solo es un logro técnico, sino que también representa un paso trascendental en la evolución de los pagos digitales en América Latina.

El proceso de transacción se desencadenó dentro de la plataforma de lenguaje IA, validado por el usuario y autorizado en tiempo real a través de una tarjeta emitida y tokenizada por Pomelo.

Este avance posiciona a Pomelo como pionera en la implementación de pagos realizados directamente por agentes de inteligencia artificial, operando bajo los parámetros definidos por el usuario.

¿Qué es un Pago Agéntico?

El éxito de esta innovación se debe a la integración de la infraestructura end-to-end de emisión y tokenización de tarjetas de Pomelo, en colaboración con Mastercard Agent Pay.

Gracias a esta tecnología, el emisor de tarjetas facilita pagos seguros en entornos de inteligencia artificial y comercio agéntico.

De acuerdo con Pomelo, estas soluciones permitirán que los asistentes virtuales no solo sugieran productos, sino que ejecuten transacciones financieras de manera autónoma, con controles de seguridad y validación del usuario en cada etapa del proceso.

Transformando el Futuro de los Pagos Digitales

Desde Pomelo se afirma que este acontecimiento marca el inicio de una nueva era en la industria financiera, en la que los agentes digitales desempeñarán un papel activo en la ejecución de pagos.

Adicionalmente, la compañía destacó que estos agentes han evolucionado de simples recomendadores de compras a ejecutores de transacciones, todo en un entorno seguro y en tiempo real.

Este desarrollo se encuentra alineado con la tendencia global de los llamados agentic payments, donde la inteligencia artificial, la tokenización y las APIs financieras automatizan procesos de compra en entornos conversacionales.

Este avance también resalta la creciente innovación en América Latina en el sector de pagos digitales, el cual ha adoptado rápidamente herramientas de inteligencia artificial para optimizar la experiencia del usuario y mejorar la eficiencia operativa.

Fundada en 2021 en Buenos Aires, Pomelo opera en varios países de la región y proporciona infraestructura para la emisión y procesamiento de tarjetas, destinados a bancos, fintechs y empresas tecnológicas.