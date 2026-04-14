Tres heridos en grave accidente en Rivadavia y Malvinas

Un impactante accidente se produjo este lunes por la tarde en el cruce de la avenida Rivadavia e Islas Malvinas, dejando a tres personas, entre ellas un menor, en estado de urgencia.

En la intersección de Rivadavia e Islas Malvinas, un Fiat Cronos colisionó violentamente con un Renault Sandero. Ante la gravedad de la situación, personal de la Seccional Segunda y de Tránsito Municipal acudieron al lugar, donde fue necesaria la intervención de una ambulancia del servicio 107 debido a los fuertes traumatismos que presentaban los ocupantes de los vehículos.

El impacto fue tan fuerte que el Fiat Cronos terminó subido a la vereda, deteniéndose gracias a unos bolardos que protegen la zona de posibles accidentes. Los comerciantes del área han tomado estas medidas debido a la repetición de incidentes en este mismo punto. El Renault Sandero, por su parte, quedó con la parte delantera seriamente dañada, a pocos metros del otro vehículo.

Investigación en marcha

La Policía Científica también se hizo presente en el lugar para llevar a cabo una minuciosa evaluación del accidente. Con herramientas como la planimetría, se busca esclarecer la trayectoria de los vehículos y las circunstancias del choque para determinar responsabilidades.

Transito afectado y vehículos secuestrados

Los vehículos involucrados en el accidente han sido secuestrados mientras se espera el parte médico correspondiente de las personas hospitalizadas. Además, la calle Islas Malvinas sur permanecerá cerrada al tránsito de manera provisoria hasta que se realicen los trabajos de remoción de los automóviles siniestrados.