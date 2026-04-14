¿Por qué las mujeres eligen dar a luz de espaldas, a pesar de no ser la mejor posición?

Dar a luz de pie o en cuclillas, una práctica ancestral, se ha relegado en favor de la posición tumbada. ¿Qué llevó a este cambio y cuáles son sus implicancias?

Un Cambio Inexplicable: La Historia Detrás del Parto Acostado

Durante siglos, las mujeres han dado a luz en posiciones que aprovechan la gravedad, como de pie o en cuclillas. Sin embargo, esta práctica se transformó a mediados del siglo XVII, cuando un médico francés, François Mauriceau, argumentó que dar a luz acostada era más cómodo. Este cambio, que responde más a intereses médicos que a necesidades naturales, ha convertido el parto, principalmente, en un acto clínico.

La Evolución del Parto: De la Naturaleza a la Medicalización

Janet Balaskas, fundadora del Active Birth Centre en el Reino Unido, sostiene que existe una «ignorancia generalizada» sobre la fisiología del parto. Su manifiesto de 1982 defiende que las mujeres deben tener control sobre su experiencia de parto, enfatizando que a lo largo de la historia y en diversas culturas, el parto en posiciones erguidas ha sido la norma.

La Lógica Detrás del Parto Vertical

La posición vertical facilita el proceso, aumentando el diámetro pélvico y utilizando la gravedad a favor del descenso del bebé. Esto no solo reduce riesgos, sino que también mejora las condiciones para la madre y el recién nacido, disminuyendo la necesidad de intervenciones como cesáreas y epidurales.

Un Enfoque Moderno e Inclusivo

A pesar de la evidencia científica que respalda el parto vertical, muchas mujeres en países postindustriales siguen siendo inducidas a dar a luz en posiciones reclinadas. Un estudio de 2011 reveló que las mujeres que utilizaban centros de maternidad en vez de hospitales tradicionales eran considerablemente más propensas a adoptar posturas erguidas durante el parto.

¿Cómo el Entorno Influye en el Parto?

El entorno del parto es crucial. En centros de maternidad, las mujeres tienen acceso a más recursos para facilitar el movimiento, lo que se traduce en mejores resultados. Las directrices de salud actuales sugieren que las mujeres deberían ser alentadas a elegir la posición que les resulte más cómoda, un mandato que va en contra de los estándares antiguos de atención médica.

La Educación como Poder

Aumentar el conocimiento sobre las opciones disponibles durante el parto es vital. La comadrona y académica Eileen Hutton enfatiza la necesidad de ofrecer representaciones más realistas del parto en los medios, rompiendo mitos y empoderando a las mujeres para que elijan sus propias experiencias de parto.