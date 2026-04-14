Julio Gambina: «Ningún sector argentino impulsa el empleo»

El Consumo en Argentina: Un Análisis Crítico desde la Perspectiva Económica

La realidad económica del país se vuelve a discutir, revelando cifras que contradicen el discurso oficial. El economista Julio Gambina examina los datos de recaudación, apuntando a una caída alarmante en la capacidad de consumo de los argentinos.

Cifras que Hablan: Recaudación y Consumo

Julio Gambina señala que los datos oficiales de recaudación muestran un panorama preocupante. “La recaudación del IVA desmiente cualquier narrativa sobre una mejora en el consumo en Argentina”, expresa, al señalar que una disminución en la recaudación real del impuesto indica un descenso en la actividad económica. “Cuando cae el IVA, es una clara señal de que el consumo enfrenta limitaciones, especialmente en un contexto de precios en aumento”, añade.

La Relación entre Consumo e Ingresos

El economista sostiene que los resultados del primer trimestre reflejan una tendencia negativa: una caída en la recaudación en un entorno de incremento de precios. “Si el consumo estuviera en alza, también lo estaría la recaudación”, argumenta, cuestionando las afirmaciones oficiales sobre una aparente recuperación. Además, Gambina destaca que el aumento de tarifas y servicios fundamentalmente limita el presupuesto familiar, dificultando el acceso a otros bienes imprescindibles como alimentos y medicinas.

“Hoy, una gran parte del gasto familiar se destina a servicios públicos”, señala, lo que a su vez afecta negativamente el consumo en otras áreas.

Ajuste Fiscal y sus Consecuencias en el Empleo

Gambina crítica la calidad del crecimiento económico actual. Aunque algunos sectores atraviesan un momento de expansión, esta no se traduce en generación de empleo. “No existe un sector en Argentina que esté creando trabajo”, afirma, lo que alimenta un ciclo vicioso: menos empleo significa menos ingresos y, por ende, menos consumo y recaudación. “Menores ingresos implican una menor capacidad de consumo”, sintetiza.

Este descenso en la recaudación también hace presión sobre el objetivo de superávit fiscal, lo que puede conducir a más ajustes. “Esto puede llevar a un mayor recorte en los gastos”, advierte Gamble.

Perspectivas Futuras en un Contexto Complejo

De cara al futuro, el economista anticipa un período complicado, marcado por la inflación y la inestabilidad internacional. “Un aumento en la inflación probablemente forzará al gobierno a adoptar medidas más restrictivas para controlar la situación, lo cual puede llevar a una recesión aún más profunda”, concluye.